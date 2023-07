El presidente de Emelec, José Pileggi, mediante sus redes sociales confirmó que el equipo ya cuenta con el regreso de dos importantes jugadores. Hernán Torres ya los tendría disponibles para la Copa Sudamericana y LigaPro.

Finalmente se ha confirmado que Alexis Zapata y Jackson Rodríguez ya están totalmente disponibles para jugar con Emelec. Ambos futbolistas estaban lesionados.

Están disponibles para Hernán Torres en Emelec

Hernán Torres ya podrá contar con estos dos jugadores para los próximos partidos de Emelec. La llegada de Rodríguez soluciona problemas en la banda izquierda y la de Zapata aporta variantes en ataque.

¿Podrán jugar en la Copa Sudamericana con Emelec?

Se espera que la directiva de Emelec sí haya inscrito a Alexis Zapata y Jackson Rodríguez en Copa Sudamericana y estos sean tomados en cuenta para el partido contra Sporting Cristal.

Si la directiva de Emelec no los inscribió a tiempo, no importa que los jugadores ya estén disponibles, estos no pueden jugar en el repechaje ante Sporting Cristal. Tendrían que esperar hasta agosto para jugar en LigaPro y en 8vos de Copa, si el ‘Bombillo’ se clasifica.