Desde la semana pasada Barcelona SC había anunciado que este miércoles 11 de octubre la hinchada “Celebrará el título más importante de su historia“, dejando la incógnita sobre el tema. Ya a pocas horas se conoce de qué trata ese “título” y qué podría significar para las finanzas del equipo y su pasivo.

En conversaciones con Radio Sucre, el alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez explicó que la Junta de Beneficiencia pasará el terreno del cerro aledaño al estadio a ser propiedad de Barcelona SC. En la práctica este espacio constituye las canchas alternas y el edifició de concentración, pero legalmente no pertenecía al equipo.

“En documentos, Barcelona va a ser dueño de su patrimonio. Entonces va a superar por muchísimos millones de dólares el pasivo con su patrimonio. Ahora sí, puede ir a cualquier institución financiera a pedir un crédito y liquidar el pasivo”, dijo Álvarez.

“En su momento el Ab. Abdalá Bucaram que era alcalde, Jaime Nebot que era Gobernador y León Febres Cordero que era Presidente apoyaron para que BSC pueda armar su estadio”, amplió sobre cómo se dio la construcción del Estadio Monumental.

¿A cuánto asciende el pasivo de Barcelona SC?

Según varias fuentes oficiales como directivos, ex directivos y auditores, el pasivo de Barcelona SC asciende hasta 50 millones de dólares. Si el club subsana este valor, podría enfocar recursos a refuerzos para el primer equipo con un amplio presupuesto.

Un evento a la altura del anuncio

Con el reconocido periodista Vito Muñoz como ‘Maestro de ceremonia’ se empezó el evento con una premisa; este era el ‘día en que Barcelona SC mataba al chulco’. Con estos títulos los amarillos finalmente podrán comenzar el camino para reducir su deuda totalmente y centrar todo el presupuesto a formar un equipo poderoso para ganar más títulos.

El título más importante de la historia de Barcelona SC

Muy emocionado el presidente de Barcelona SC, Alfaro Moreno, reveló cuál era el título más importante de la historia rica de uno de los clubes más importantes del país y del continente. El directivo confirmó que el equipo ya tiene los títulos de propiedad del estadio y de todo el predio que lo rodean.

“No hay barcelonista que no sueñe con ganar la Copa Libertadores, hemos estado cerca en los últimos años, siendo el único equipo no argentino ni brasileño en semifinales, pero eso no alcanza, queremos seguir peleando. Hoy se ha firmado los títulos de propiedad, para que Barcelona SC pueda con su propio patrimonio armar equipos a la altura de su grandeza”, afirmó el directivo muy emocionado.

¿Cómo se beneficia Barcelona SC?

Alfaro Moreno confirmó que Barcelona SC ahora tiene un activo de 120 millones y el valor comercial de estos terrenos superaría los 150 millones. El directivo también prometió que a partir de ahora se va a construir el mejor Barcelona SC de todos los tiempos.