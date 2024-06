Enner Valencia es la gran esperanza goleadora de la Selección de Ecuador para la Copa América 2024, sin embargo, su momento goleador no es el mejor y en su club también quieren un cambio previo al torneo y los amistosos de ‘La Tri’. El jugador ecuatoriano apenas se ha recuperado de su lesión.

Tras varias semanas lesionado, Enner Valencia apenas ha regresado a las canchas para jugar con Internacional. Según reveló Daniel Navas en De Una, el club brasileño está analizando junto a la Federación Ecuatoriana de Fútbol la posibilidad de que el tricolor se integre a los trabajos del equipo nacional un poco después de lo pensado.

Internacional tiene varios partidos pendientes e importantes por la Copa Sudamericana, no obstante, el último de estos partidos sería el 8 de junio contra Delfín en Brasil, por la última fecha del grupo. El debut de ‘La Tri’ en la Copa América será el próximo 22 de junio contra Venezuela.

Aunque el debut en la Copa América será el 22 de junio, ‘La Tri’ tiene partidos amistosos un poco antes, por ejemplo, el 9 de junio se estaría enfrentando a Argentina. Desde la FEF no han revelado si aceptan la petición de que Enner Valencia se integre tarde, con la posibilidad de que no juegue ante Argentina en dicho amistoso.

Enner Valencia estuvo lesionado por varios meses en esta temporada. (Foto: GettyImages)

Internacional quiere contar con Enner Valencia para estos encuentros, puesto que, necesita ganar ambos partidos para clasificar al repechaje de la Copa Sudamericana, puesto que, el gigante de Porto Alegre ya no alcanza a ser primero, solo aspira al segundo lugar en su grupo.

Las estadísticas de Enner Valencia en esta temporada

En lo que va de temporada, Enner Valencia ha jugado 13 partidos con Internacional, entre todas las competencias, sin embargo, solo 2 encuentros han sido en torneos considerados “oficiales”. El registro goleador tampoco es el mejor, puesto que, apenas lleva 6 tantos y 3 oficiales.

Los próximos partidos que tendrá Enner Valencia en Internacional y la Selección de Ecuador

Hasta el inicio de la Copa América, Internacional jugará vs Cuiaba, vs Real Tomayapo y vs Delfín, estos últimos por la Copa Sudamericana. Por otro lado, con la Selección de Ecuador disputaría oficialmente encuentros vs Venezuela, vs Jamaica y vs México.