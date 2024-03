Jefferson Montero salió de Aucas para la temporada 2024 de la LigaPro y aunque ha interesado a varios clubes no ha firmado todavía con alguien. No obstante, aunque aún no ha firmado con algún club, también se conoció que ha sido rechazado por El Nacional.

El Nacional no ha podido contratar a nuevos jugadores por su delicada situación administrativa, sin embargo, la única lista postulante para la presidencia del club ya ha descartado oficialmente la vinculación de Jefferson Montero. El extremo de amplio recorrido en el fútbol de Europa y Ecuador no entra en el proyecto del club.

Los últimos años han sido muy irregulares para Jefferson Montero, que pese a su regreso a Ecuador no pudo establecerse como titular en ningún equipo. Primero estuvo en 9 de Octubre con el cual terminó perdiendo la categoría y posteriormente a Aucas, donde nunca pudo ganarse un lugar.

Otro equipo que estuvo cerca de fichar a Jefferson Montero en la LigaPro, fue Técnico Universitario, sin embargo, las negociaciones se terminaron cayendo y no han progresado. El ‘Rodillo Rojo’ juega en la próxima semana su entrada a la Copa Sudamericana, pero decidió no fichar al experimentado delantero.

Los equipos de la LigaPro pueden seguir fichando durante este mes de marzo e inscribir a sus jugadores. Por lo cual, a Jefferson Montero aún no se le cierra la chance de seguir jugando en Ecuador; aunque cada vez los equipos siguen cerrando sus plantillas y se le acaban las posibilidades.

Los números de Jefferson Montero en la LigaPro 2023

En la temporada 2023, entre todas las competencias, Jefferson Montero apenas pudo sumar 407 minutos en 15 partidos con la camiseta de Aucas. Dio 4 asistencias en todo el campeonato y no hizo goles. Para el segundo semestre del torneo apenas fue tomado en cuenta en 5 encuentros.

¿Qué equipos pueden fichar a Jefferson Montero en la LigaPro?

Con el descarte de El Nacional se cierran las posibilidades en los grandes de Ecuador para Jefferson Montero. El futbolista ahora podría llegar a un equipo de menor nivel o su vez seguir el camino de otros futbolistas, como Miller Bolaños, y mudarse a la Serie B y firmar con uno de estos equipos.