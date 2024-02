Ha sido la novela de todo el mercado de transferencias de LigaPro y finalmente tendría un sorpresivo final. El volante ecuatoriano Miller Bolaños ya tiene nuevo equipo para la temporada 2024.

En lo que seguro es uno de los golpes del mercado de la LigaPro, Guayaquil City FC tiene todo acordado para la vinculación del enganche de 33 años. Hasta hace pocos días seguía sonando para los grandes del país pero según Mr. Offsider este es su nuevo club.

De esta forma Bolaños continuará su carrera en el 2024 en la Serie B, luchando con el club ‘Ciudadano’ para regresar a la primera división. Esto mientras sigue reconociéndose como agente libre y ya finalizando el contrato con Emelec.

El periodista Nicky Maridueña dio a conocer que las negociaciones arrancaron la semana pasada con el cuadro guayaquileño y este miércoles se llegó a un acuerdo.

Hasta la semana pasada, Bolaños seguía sonando como posibilidad para Barcelona SC, sin embargo el club ‘torero’ no avanzó al no tener el ok del cuerpo técnico ni tampoco de algunos jugadores.

Miller Bolaños firma con Guayaquil City

Se hablaba que podía continuar con Emelec así como sonó como opción para un retorno a Liga de Quito. Al final Bolaños firma por una temporada con Guayaquil City FC, descendido a la Serie B.

Las estadísticas tuvo Miller Bolaños en este 2023 con Emelec

Miller Bolaños fue el goleador de Emelec en 2023. Entre las dos etapas de la LigaPro y la Copa Sudamericana, el ‘Killer’ jugó 21 partidos, donde anotó 11 goles y dio 4 asistencias.