Este jueves 29 de febrero de 2024 Liga de Quito se enfrentó a Fluminense por la final de la Recopa Sudamericana. Los ‘Albos’ jugaron apenas su segundo oficial del año en el Maracaná con un once que a 1 hora del partido sorprendió a todos, con la inclusión de Jefferson Valverde, quien terminó siendo el más criticado por los hinchas.

Jefferson Valverde, al igual que Liga de Quito, estaba haciendo un gran partido, pero sobre el final con el primer gol de Fluminense, el equipo se descompensó. El volante ecuatoriano fue a cubrir en el área a destiempo y derribó a Renato Augusto provocando el penal que le quita la Recopa a Liga de Quito.

Los hinchas fueron muy críticos con el ex jugador de El Nacional: “Valverde la cagó le salió el ADN de el Nacional”. “Valverde liquidado terminó con el penal“. “Valverde comete una estupidez”. “Valverde mañana deja de ser jugador de este equipo, toda de los infiltrados”, fueron algunos de los mensajes de los hinchas.

Otro jugador muy criticado fue Sebastián González. El volante ecuatoriano quedó expuesto al no seguir a Arias en el primer gol del Fluminense. “Espero no volver a ver más a González con la camiseta de Liga que ventaja dimos por Dios”. “Sebastián González debe replantearse algunas cosas“. “Basta de Sebastián González y Valverde , no se puede regalar la copa así”, fueron los cuestionamientos en redes sociales.

El otro gran señalado por los hinchas de Liga de Quito fue Ezequiel Piovi, quien tuvo la más cara para Liga de Quito, pero no la pudo concretar ni asistió a un compañero en mejor posición. “Piovi cero recuperación, ni uno solo pase bueno, hoy no fue el día de ése jugador”. “Piovi no dió el pase final. Quiso la gloria para el solo”. “La de Piovi y la de González son imperdonables. Contra un brasileño no puedes perdonar ninguna”. Fueron las críticas para el capitán en redes sociales.

Josep Alcácer también ya es muy cuestionado por los hinchas de Liga de Quito

Aunque no estuvo en la zona mixta, Josep Alcácer fue muy criticado por los hinchas en redes sociales. Al DT español se le cuestionó su once ante Fluminense. “Por qué no le mete a Zanini que es defensor de oficio. Mete a Julio lesionado que no defiende y encima va por la izquierda. Se comió el partido Josep Alcácer”. “Perdió LIGA por un planteamiento muy temeroso y sin respuestas tácticas”. “La improvisación de la dirigencia a donde nos va a llevar y cuando perderemos”. Escribieron los aficionados en redes sociales.

Los millones que perdió Liga de Quito por no ganar la Recopa Sudamericana

Al perder contra Fluminense, Liga de Quito se queda sin la posibilidad de sumar a sus arca 1.8 millones de dólares. Los ‘Albos’ también se quedan sin su sexta estrella internacional y ahora tendrán que buscarla en la Copa Libertadores o si caen ahí defender el título en la Copa Sudamericana.