Las finales de la LigaPro de 2021 no solo estuvieron marcadas por ser el primer título local de Independiente del Valle ante Emelec. Sino también por la lamentable actitud del referente y capitán de IDV, Junior Sornoza, quien agredió verbalmente a Joao Rojas en vídeos posteriores a las finales.

Joao Rojas salió en la primera final con una importante molestia muscular que lo dejó muy “justo” para la final de vuelta, no obstante, en Un Show D’Cachet el ex jugador de Emelec confesó que su papá le pidió que le haga una falta al 10 de Independiente del Valle: “Mi papá me dijo: ‘pase lo que pase, cuando vayas a recibir la medalla, quiero que lo tires patas arriba a este hijue…’ Y yo respondí: ‘es que solo quiero presentarme para eso’ Estaba cabreado”, comentó el extremo.

Aquella actitud de Junior Sornoza terminó repercutiendo en el futuro del 10 y en su continuidad en la Selección de Ecuador, puesto que, tras aquella polémica el jugador no volvió a una lista de Gustavo Alfaro y también se terminó perdiendo el mundial pese al gran 2022 que tuvo.

Ante esta situación también Joao Rojas reveló que él, tras perder la final de la LigaPro, no hizo nada pese a conocer la polémica acción de Sornoza, y que posterior a esto Gustavo Alfaro le mandó un mensaje: “Tenías que ir al camerino a apretarle el cuello, yo hubiera hecho esto, te portaste a la altura, eres un caballero”, comentó el hoy jugador de Monterrey.

Joao Rojas comentó que posteriormente se contactó con Junior Sornoza y que la situación se dio por terminada no obstante, el delantero de Emelec y el jugador de Independiente del Valle terminaron sin jugar el mundial de Qatar 2022, uno por lesión y el otro directamente por aquella actitud.

Junior Sornoza fue muy criticado

Tras aquella polémica con Joao Rojas, Junior Sornoza fue muy criticado por los aficionados de fútbol y por la sociedad en general, debido a que, había agredido verbalmente a una comunidad. El 10 de Independiente del Valle se disculpó públicamente, y también fue apoyado por su club y familia.

¿Joao Rojas le hizo alguna falta a Junior Sornoza en aquella final de la LigaPro?

Pese al pedido de su papá y también a su voluntad, Joao Rojas no agredió a Junior Sornoza en aquella final de la LigaPro. Ese encuentro terminó 1×1, pero Independiente del Valle salió campeón tras vencer 3×1 en la ida. Joao Rojas salió de cambio sobre el segundo tiempo y al final del partido le pidió disculpa a los aficionados; en una que es muy recordada en el Capwell.