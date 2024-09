Desde la prensa revelan que uno de los jugadores quedó fuera de la Selección de Ecuador por no llevarse bien en el camerino.

En la última convocatoria de la Selección de Ecuador hubo algunas ausencias importantes, generando incertidumbre sobre los motivos. Este martes se conoció que uno de los jugadores ausentes quedó fuera por problemas internos dentro de la ‘Tri’.

Según el periodista Enrique Vivanco de Radio La Redonda, Leonardo Campana no ha sido convocado porque “cae mal en el camerino”, revelando que el delantero del Inter Miami no se lleva de la mejor forma con sus compañeros de la Selección nacional.

No es la primera vez que medios de comunicación hablan de que el ex Barcelona SC, Wolverhampton, entre otros no tiene afinidad con algunos de los jugadores del equipo nacional.

Con Enner Valencia en mal momento y falta de claridad de delanteros en racha, muchos ponían a Campana en la nómina de Sebastián Beccacece para la doble jornada de Eliminatorias.

La próxima fecha de las Eliminatorias

Las Eliminatorias regresarán en octubre con los siguientes partidos:

Bolivia vs. Colombia

Ecuador vs. Paraguay

Venezuela vs. Argentina

Chile vs. Brasil

Uruguay vs. Perú

