Algo de esperanza ha recibido Emelec de cara a su objetivo de fichar en la siguiente temporada. Los azules ya saben cuánto dinero necesitan para poder levantar las sanciones FIFA.

Carlos Puga, director ejecutivo de Emelec, conversó en Zapping sobre la acción coactiva que el Banco del Pacífico ha puesto sobre el club por una deuda. Sobre la posibilidad de fichar, “necesitamos 500 mil dólares hasta diciembre para contratar, 300 mil son de la demanda de Leandro Vega.

El miembro del directorio adelantó un curioso pedido que realizó la entidad. “La jefa de cobranza de coactiva nos preguntó sobre la posibilidad de darles el pase de tres juveniles para reducir la deuda”, explicó Puga complementando que esa opción está en análisis.

La FIFA tiene algunas regulaciones sobre la posibilidad de que los clubes cancelen valores pendientes con pases de juveniles. Emelec emitió un comunicado explicando el impago de la deuda, señalando que mucho se debe a los valores no recibidos por GolTV.

Las molestias de Leonel Álvarez en Emelec

Leonel Álvarez no ha tenido un inicio tranquilo en Emelec y es que en su gira de pretemporada en New Jersey no pudieron tener los amistosos programados, pero sin duda el revés mayor fue que el DT pidió refuerzos y se quedaron sin poder contratar por sanción FIFA.

Las salidas de Emelec en esta temporada

Por otro lado, Emelec también ha ido perdiendo a jugadores importantes en su once por diferentes motivos. Jugadores como Bryan Carabalí o Aníbal Leguizamón decidieron salir del club, uno gratis y otro pagando su cláusula de rescisión.