Otra de las novelas que vivió Liga de Quito en este mercado de fichajes fue la negociación de Óscar Zambrano. Hubo ofertas y declaraciones y al final este viernes confirman el equipo del volante para el 2024.

La periodista Johanna Calderón dio a conocer que Óscar Zambrano firmó su renovación con Liga de Quito por tres temporadas más. La extensión de contrato viene con una considerable alza de salario según la comunicadora.

El club bajo el mando de la Comisión de Fútbol pasada quiso venderlo y el jugador tenía la voluntad de salir, sin embargo rechazaron la oferta en firme del AFC Bournemouth de la Premier League.

El club inglés ofertó 6.3 millones de dólares, este valor había sido aceptado por parte de la Comisión de Fútbol pero tras el cambio de directiva no hubo acuerdo. El agente del futbolista aseguró que llegarían ofertas de la Bundesliga de montos mayores.

El jugador también estaba molesto por no haberse dado el traspaso, al final el representante no presentó ninguna oferta de los clubes que había mencionado en su momento. Esteban Paz, ex dirigente, criticó con fuerza la postura del empresario.

A Óscar Zambrano le hubiera ingresado 900 mil dólares como parte de la negociación. El juvenil sub 20 de Ecuador tiene el 15% de sus derechos económicos.

Las estadísticas de Óscar Zambrano en este 2023

Óscar Zambrano ha jugado 29 partidos en este 2023 con Liga de Quito. En la selección de Ecuador sub20 jugó 12 encuentros en la Copa del Mundo de la categoría.

Las salidas que ha tenido Liga de Quito para el 2024

Liga de Quito tuvo la sensible salida de Luis Zubeldía como entrenador, además los titulares Renato Ibarra, Mauricio Martínez, José Angulo y Paolo Guerrero. Se esperan contrataciones esta semana.