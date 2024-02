Leonardo Campana tuvo que ceder su número 9 en el Inter Miami, después de que Luis Suárez se convirtiera en su nuevo fichaje para este 2024. El delantero ecuatoriano se ha visto relegado al banco de suplentes, pero revela su gran admiración para el histórico delantero uruguayo.

En una entrevista con Deporte Total de Estados Unidos, Leonardo Campana confesó como fue Luis Suárez, quien se acercó a pedirle el número 9 para esta etapa en el Inter Miami. “Sí hubo un acercamiento por parte de él, yo obviamente encantado de la vida se lo di (el número 9). Es una leyenda dentro del fútbol”.

Campana también aprovechó la oportunidad para reconocer toda su admiración por el ex FC Barcelona, entre otros. “Para mí es el mejor 9 que yo he visto jugar en mi época, me siento muy privilegiado y agradecido, porque fue un bonito gesto de él acercarse a mí y agradecerme por el acto que tuvo con él”, comentó el futbolista ecuatoriano.

Aunque se esperaba una posible suplencia de Leonardo Campana en varios partidos con el Inter Miami, el delantero ecuatoriano sí ha sido tomado en cuenta por su entrenador y en varios encuentros amistosos ha comenzado como titular. El delantero tricolor tiene contrato hasta 2027.

En los últimos años Leonardo Campana ha compartido posición con importantes jugadores en el Inter Miami, primero fue con Gonzalo Higuaín, posteriormente con Josef Martínez y ahora con Luis Suárez y también en varias ocasiones con Lionel Messi.

Las estadísticas de Leonardo Campana con el Inter Miami

En la temporada 2023 Leonardo Campana fue sumando varias actuaciones destacas con el Inter Miami. El ecuatoriano jugó 37 partidos entre todas las competencias haciendo 11 goles y dando cinco asistencias. Estos números también le sirvieron para ser convocado con la Selección de Ecuador.

Los equipos que podrían fichar a Leonardo Campana

Aunque Leonardo Campana se muestre muy tranquilo por su actualidad en el Inter Miami, el delantero ecuatoriano sí tiene más equipos interesados para su carrera. El tricolor estuvo en carpeta de equipos de Brasil y también del Olympiacos de Grecia, como avisó su representante, quien también reveló que el “Inter Miami no es para toda su vida”.