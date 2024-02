Lionel Messi jugará su primera temporada completa con Inter Miami, y para empezar a palpitar lo que será un año en el que competirá en tres torneos, MLS, Leagues Cup y Copa de Campeones Concacaf 2024, porque la US Open Cup la juegan con un equipo filial; Gerardo Martino hizo la revelación sobre cuándo dejará el fútbol.

¡Oh, oh! ¿Leo Messi se queda sin DT en Inter Miami? El equipo de David Beckham y los hermanos Mas viene de una temporada donde no clasificaron a los Playoffs de la MLS y perdieron la final de la US Open Cup. El título en la Legues Cup 2023 despertó el hambre de gloria y la ilusión está más que renovada para la temporada 2024.

‘El Tata’ Martino asistió a la conferencia de prensa previa a la primera fecha de la MLS contra Real Salt Lake, del miércoles 21 de febrero a las 20:00 ET (22:00 ARG), y una de las grandes novedades que entregó fue confesar que tanto Lionel Messi como Luis Suárez están para jugar 90 minutos si lo considera necesario. ¡Uf! El físico del ’10’ argentino estaría totalmente recuperado tras un edema en uno de los músculos aductores.

Inter Miami realizó una pretemporada de siete partidos amistosos en los que viajó 37.250 kilómetros en menos de un mes. Leo Messi y compañía estuvieron en El Salvador, Arabia Saudita, Hong Kong y Japón. Para Gerardo Martino lograron sacar adelante esta gira sin mayores contratiempos y lo que más rescató fue el hecho de que la parte comercial y deportiva del equipo se pusieron de acuerdo ante algo nunca antes visto en un equipo de la MLS.

Inter Miami anunció a Gerardo Martino como nuevo entrenador el 28 de junio de 2023, pero no dio a conocer detalles de hasta cuándo va tiene contrato. El entrenador argentino empezó a trabajar con el equipo en la última posición de la Conferencia Este y sin una pretemporada. Ahora, las cosas cambiaron y ante la pregunta de si sentía la misma ilusión de iniciar una nueva campaña a pesar de llevar tanto tiempo en el fútbol, ‘El Tata’ reveló cuándo piensa dejar las canchas como DT.

¿Messi se queda sin DT? Gerardo Martino reveló cuándo dejará el fútbol

“La ilusión, la adrenalina que provoca un nuevo inicio, las expectativas por lo que el equipo pueda brindarle a su gente durante la temporada. Creo que en el momento que esto no se sienta más, no hay un motivo para estar acá delante de ustedes ni adelante de los jugadores. Mientras esto se sienta, es la forma en la que un profesional este con los pantalones cortos o afuera como estamos nosotros, debe sentirse ante cada reto que comienza cada año”, afirmó Gerardo Martino en la conferencia de prensa de Inter Miami del 20 de febrero de 2024.

La prioridad de Inter Miami y Lionel Messi en el 2024

Inter Miami tiene la posibilidad de competir por los US$5 millones que gana el campeón de la Copa de Campeones Concacaf 2024. Por eso, ‘El Tata’ Martino reveló que este torneo es la prioridad: “Está el gran desafío de la Concachampions, que a mí me parece, por el premio que tiene, el torneo más importante que nos toque disputar. Además, es un torneo diferente a la liga, porque la liga es tan larga que te permite cometer alguno que otro error, los torneos cortos y de partidos mano a mano te permiten pocos errores o casi ninguno, pero se me ocurre que va a ser el torneo más complejo que nos toque jugar durante este año”.