Tras el agónico 1-0 en la ida, Liga de Quito ahora deberá visitar el mítico Maracaná de Brasil para la vuelta de la Recopa Sudamericana. Josep Alcácer ya tiene en mente el once que saldrá a la cancha para enfrentar al vigente campeón de América.

A la sensible baja del defensor central Facundo Rodríguez, ahora los ‘albos’ cuentan con la novedad de que el volante Jhojan Julio no se recuperó de un golpe que sufrió en la ida y no estará presente en el once contra el club brasileño, aunque se lo esperará hasta última hora.

En relación al once de la ida habría la novedad de la titularidad de Álex Arce, el delantero que marcó el gol de la victoria en la ida en el 90+2′ en el Rodrigo Paz Delgado.

Jan Hurtado fue el delantero centro en la ida pero ahora podría ocupar la banda derecha, puesto en el que ha jugado en varios encuentros. Si el venezolano va al banco de suplentes su lugar por esa banda sería tomado por Luis Estupiñán.

Domínguez; Quintero, Mina, Adé, Quiñónez; Zambrano, Piovi; Hurtado (Estupiñán), González, Julio(Villamil); Arce, sería el once elegido por Josep Alcácer para la vuelta. En la zona técnica nuevamente estará Adrián Gabbarini.

Liga de Quito, invicto en la Recopa Sudamericana

Liga de Quito ha jugado dos ediciones de la Recopa Sudamericana, ganando ambas ediciones una contra Estudiantes de La Plata y la segunda con el Inter de Porto Alegre.

Las salidas que ha tenido Liga de Quito para el 2024

Liga de Quito tuvo la sensible salida de Luis Zubeldía como entrenador, además los titulares Renato Ibarra, Mauricio Martínez y Paolo Guerrero.