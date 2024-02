Este jueves 22 de febrero de 2024 Liga de Quito jugará la primera final de la Recopa Sudamericana en condición de local, sin embargo, los ‘Albos’ no contarán con el central titular campeón de laSudamericana, Facundo Rodríguez. El central no pudo se inscrito para los dos encuentros y la responsabilidad sería absoluta del equipo ecuatoriano.

Liga de Quito comunicó que no habían podido inscribir a Facundo Rodríguez para este partido por “una serie de eventos que no permitieron completar la inscripción a tiempo”. No obstante, según reveló Fútbol Ecuador sería el equipo ecuatoriano el responsable, puesto que, no solicitó a tiempo en AFA (el jugador le pertenecía a Godoy Cruz) que se cambié el status de “cedido” a “pase definitivo”.

Ante esta inoperancia, Liga de Quito no podrá contar con Facundo Rodríguez para este encuentro de la Recopa Sudamericana. Esta baja supone un problema muy importante para Josep Alcácer, puesto que, Rodríguez había completado una gran dupla con Adé siendo fundamentales para ser campeones de la Sudamericana en 2023.

Esto también se da en el marco de un cambio administrativo muy importante que sufrió Liga de Quito en los últimos meses, donde la Comisión de Fútbol comandada por Esteban Paz dejó el club después de más de 20 años en funciones. Esto incluso complicó hasta varios fichajes para el ‘Albo’.

Al ya no contar con Facundo Rodríguez para los dos partidos de la Recopa Sudamericana, ante Fluminense, Liga de Quito tendrá que salir a la cancha con Richard Mina, quien también se entiende bien con Ricardo Adé. Desde el club también revelaron que para el resto del año, Rodríguez sí estará disponible.

Las estadísticas de Facundo Rodríguez con Liga de Quito

Por otro lado, Facundo Rodríguez también es muy importante para Liga de Quito desde la solvencia y regularidad defensiva que significó para el ‘Rey de Copas’ en el 2023. El central jugó 37 partidos entre todas las competencias anotando dos goles y dando 2 asistencias, una de ellas en la final de la LigaPro.

¿Dónde ver y a qué hora juegan Liga de Quito y Fluminense en la Recopa Sudamericana?

La primera final de la Recopa Sudamericana entre Liga de Quito y Fluminense se jugará este jueves, 22 de febrero de 2024. El partido comenzará desde las 19H30 (EC) y será transmitido en exclusiva por la plataforma de Star+. Los aficionados se pueden suscribir por este enlace