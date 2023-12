Liga de Quito ha tenido uno de los mejores años de su historia ganando la Copa Sudamericana y la LigaPro, completando un histórico doblete a la altura de muy pocos clubes en el país. Con el título de los ‘Albos’ se confirma cuál es el equipo ecuatoriano con más títulos a nivel profesional.

La victoria ante Independiente del Valle, le dio a Liga de Quito su título número 12 a nivel local, pero la copa 20 a nivel global, siendo el equipo ecuatoriano más ganador de la historia imponiéndose a Barcelona SC que suma 16 y a Emelec que se ha quedado con 14 copas.

Los 20 títulos de Liga de Quito se dividen así: 12 campeonatos nacionales, 2 Supercopas Ecuador, 2 Copas Sudamericanas, 2 Recopas Sudamericanas, 1 Copa Libertadores y 1 Copa Ecuador. Asimismo, los ‘Albos’ son los únicos en el país que pueden presumir del máximo torneo de clubes Conmebol en sus vitrinas como es la Libertadores.

La diferencia con sus inmediatos seguidores está muy marcada por el aporte que las copas internacionales le dan al equipo blanco, sin estas, LDU se quedara en 15. Pero otra gran diferencia con Emelec y Barcelona SC, es que estos no han podido ganar la Supercopa Ecuador o la Copa Ecuador, como si lo han hechos los ‘Albos’.

Otro equipo nacional que también ha sumado importantes títulos es Independiente del Valle, que ya puede presumir de 6 en su vitrina: 1 LigaPro, 1 Recopa Sudamericana y 2 Copas Sudamericanas, 1 Copa Ecuador y 1 Supercopa Ecuador. Sin embargo, está muy abajo en el historial de títulos incluso superado por El Nacional.

¿Cuál es el equipo que más veces ha ganado el campeonato ecuatoriano?

Liga de Quito es el club que más títulos suma en sus vitrinas, no obstante, no es el que más campeonatos locales ha conseguido, en esta sección incluso no aparece ni entre los 3 primeros. El más ganador es Barcelona SC (16), seguido de Emelec (14) y El Nacional con 13. LDU recién aparece en el cuarto lugar histórico con 12 títulos.

¿Es el siglo de Liga de Quito?

Para inicios del año 2000, Liga de Quito solo tenía 6 títulos en sus vitrinas, todos locales. 23 años después, los ‘Albos’ ganaron 14 campeonatos, incluyendo 5 copas internacionales. Ningún otro club ecuatoriano ganó tantos campeonatos como lo hizo Liga en este milenio. El que más cerca está de igualarlo es Independiente del Valle que en este siglo ganó 6 títulos al igual que Emelec con 6 copas nacionales.

Liga de Quito puede seguir sumando títulos en el 2024

Para inicios de 2024, Liga de Quito puede seguir sumando más títulos a sus palmares. Los ‘Albos’ jugarán la Recopa Sudamericana contra Fluminense y volverán a competir por la Copa Libertadores desde la zona de grupos y también por la LigaPro buscando repetir campeonato, algo que no ha sucedido desde que el torneo se inauguró en 2019, en 5 años hubieron campeones diferentes.