Liga de Quito ha tenido un comienzo de la primera etapa de la LigaPro con varios problemas administrativos y deportivos. Los ‘Albos’ tienen problemas con dos jugadores como Jefferson Valverde y Óscar Zambrano, pero ahora también llegaría una demanda al club.

Según reveló Joaquín Saavedra a Liga de Quito le ha llegado una demanda por Jairón Charcopa. El joven delantero no es ni titular en el once de Liga, pero el club recibió una querella de un equipo suizo con el que el jugador ya habría firmado una vinculación, pero no viajó.

Desde Liga de Quito no han revelado todavía nada en referencia a esta demanda, sin embargo, este sería un nuevo problema que se suma a su plantilla tras los inconvenientes con Jefferson Valverde y Óscar Zambrano. Charcopa jugó en el último encuentro ante Imbabura.

Jairón Charcopa no es titular en Liga de Quito y aún aparece lejos de ser el delantero que le pueda quitar minutos a jugadores Álex Arce, Michael Estrada o Miguel Parrales. Sin embargo, se ha ido ganando un pequeño espacio y la consideración de Josep Alcácer para algunos partidos de la LigaPro.

Esta denuncia también llega en un contexto en el que los socios de Liga de Quito se han quejado formalmente contra el manejo del actual presidente del club, Isaac Álvarez. En este 2024, el club de la capital está enfrentando un importante cambio administrativo al terminar el ciclo de la Comisión de Fútbol, Esteban Paz.

¿Qué pasa con Jefferson Valverde en Liga de Quito?

Jefferson Valverde ha querido forzar su salida de Liga de Quito en las últimas horas, sin embargo, no ha podido conseguir una habilitación provisional por parte de las autoridades, y hasta el momento, sigue siendo jugador de Liga. El volante esperaría hasta el mercado de junio para nuevamente buscar salir del ‘Albo’.

Las salidas de Liga de Quito para este 2024

En esta temporada, Liga de Quito ha sufrido salidas muy importantes en su plantilla. El club le tuvo que decir adiós a jugadores como Paolo Guerrero, Mauricio Martínez, José Angulo y Renato Ibarra. Pero tampoco ya contaría con Jefferson Valverde y Óscar Zambrano, este último fuera por doping positivo.