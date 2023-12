Este domingo 10 de diciembre se pudo conocer que uno de los principales fichajes que buscaba Emelec para la temporada 2024, ahora sería “imposible” por su elevado costo. Se informó que el volante Rodrigo Melo era muy pretendido por el azul para el siguiente año.

Rodrigo Melo tuvo un gran año en Deportivo Cuenca, donde terminó destacando como uno de los mejores jugadores de toda la LigaPro. El volante argentino tiene todavía dos años de contrato y sonaba como un objetivo para el ‘Bombillo, no obstante, su fichaje excedería el presupuesto del equipo azul, debido a que, se reveló que su cláusula de rescisión sería de USD 800.000 y no de USD 30.000 como se había informado previamente.

Al ser una cláusula de rescisión de USD 800.000 a Emelec se le hace “imposible” el fichaje, puesto que, Deportivo Cuenca no lo negociaría por menos de este monto para una transferencia. Además, al equipo azul aún se le estaría complicando pagar los USD 500.000 de Luis Fernando León o los USD 300.000 de Aníbal Chalá.

El fichaje de Rodrigo Melo asomaba como una opción importante de fichaje para el equipo azul, puesto que, el ‘Bombillo’ estaría buscando el reemplazo para su mitad de la cancha de Carlos Villalba, quien seguramente no continuará en el ‘Bombillo’. Además, el azul también quedó con un hueco importante en la mitad de la cancha tras la salida de Dixon Arroyo.

Deportivo Cuenca no tendría un importante inconveniente en dejar salir a Rodrigo Melo para la siguiente temporada, no obstante, el club que quiera al volante tendría que llegar a pagar el monto de cuota de rescisión. Hasta el momento, el jugador extranjero no ha sonado para reforzar otro club.

¿Hay problemas económicos en Emelec?

Este 2023 ha estado plagado de problemas para Emelec, tanto en lo deportivo como en lo administrativo. Puesto que, a lo largo de todo el 2023 se han informado de varias deudas del club y también que los jugadores no entrenaban por faltas de pagos. Desde el club no se ha querido profundizar en esta “problemática” y se ha aclarado en varias ocasiones que todo estaría en “orden”.

¿Es “imposible” el fichaje de Rodrigo Melo para Emelec?

El elevado costo de su cuota de rescisión alejaría a Rodrigo Melo de un posible fichaje por Emelec, puesto que, el club azul preferiría buscar en el extranjero algún volante con un menor costo y ofrecerle un contrato de préstamo con una opción de compra tal y como se hizo en este 2023 con algunos elementos.

¿No se reforzará Emelec en la mitad de la cancha?

Emelec a lo largo del 2023 buscó a varios jugadores para la mitad de la cancha como Jefferson Valverde o Madison Julio, además para el siguiente año trabajaría en los contratos de Christian Espinoza y Joseph Espinoza, no obstante, no se descarta que el club vaya al mercado y busque un nuevo volante para esa posición.