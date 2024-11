Los dos fichajes que llegarían al Emelec de Pepe Auad para el 2025

Mientras en Emelec ya trabaja la nueva directiva encabezada por César Avilés, gran parte de los hinchas y socios busca que haya elecciones en diciembre. Uno de los candidatos es José Auad, quien ya tendría en mente refuerzos para el plantel 2025.

Según el comunicador Andrés Espín, el empresario tiene encaminada el regreso de Miller Bolaños para la temporada 2025. El volante está dispuesto a regresar al equipo guayaquileño luego de la salida de José Pileggi.

El segundo jugador que estaría negociando con Auad para ser refuerzo de Emelec es Luka Klimowicz, hoy siendo una de las figuras del Imbabura SC más de uno lo pone en un grande de LigaPro para el próximo año.

Miller Bolaños deberá esperar a ver la resolución de su demanda, que podría ascender hasta 1 millón de dólares, para llegar a un acuerdo con el club y firmar un nuevo contrato.

Javier Klimowicz es uno de los goleadores del torneo con el Imbabura y suena para Emelec 2025. Foto: IMAGO.

Las molestias de Leonel Álvarez en Emelec

Leonel Álvarez no ha tenido un inicio tranquilo en Emelec y es que en su gira de pretemporada en New Jersey no pudieron tener los amistosos programados, pero sin duda el revés mayor fue que el DT pidió refuerzos y se quedaron sin poder contratar por sanción FIFA.

Las salidas de Emelec en esta temporada

Por otro lado, Emelec también ha ido perdiendo a jugadores importantes en su once por diferentes motivos. Jugadores como Bryan Carabalí o Aníbal Leguizamón decidieron salir del club, uno gratis y otro pagando su cláusula de rescisión.