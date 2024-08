Tras una larga búsqueda, la Selección de Ecuador se decantó por Sebastián Beccacece como su nuevo entrenador para el proceso de Eliminatorias con miras al Mundial 2026, sin embargo el argentino pudo haber llegado al fútbol ecuatoriano de la mano de dos grandes.

En charlas con Juan Pablo Varsky para Clank, Sebastián Beccacece contó que en el 2010 Nassib Neme lo quiso mantener como primer entrenador de Emelec. El ese entonces presidente de Emelec le ofreció el cargo tras la salida de Jorge Sampaoli cuando Becaccece era su asistente técnico.

El argentino declinó la oferta y continuó con Sampaoli hasta la U. de Chile donde ganaron juntos cuatro títulos incluyendo la Copa Sudamericana, luego en la Selección de Chile alzaron la Copa América 2015.

No fue la única vez que recibió una llamada de un grande de LigaPro, y es que a mitad de año Liga de Quito negoció con el argentino para que reemplace a Josep Alcacer. La prensa reportó que el ex Defensa y Justicia gustaba del proyecto pero no hubo acuerdos en las cifras.

Sebastián Beccacece – DT Selección Ecuador.

Los entrenadores que rechazaron a la Selección de Ecuador

Eduardo Domínguez es el tercer argentino que rechaza a Ecuador tras Luis Zubeldía, DT Sao Paulo y Marcelo Gallardo, ex DT de River Plate. Se conoce que nombres como Paúl Vélez y Sebastián Beccacece también declinaron en su momento.

El salario que ofrece la Selección de Ecuador

Los 2.4 millones de dólares que recibía Félix Sánchez Bas en Ecuador lo ponen como el cuarto mejor pagado de las Eliminatorias CONMEBOL. Se conoce que la oferta de salario es la misma para el nuevo DT, Sebastián Beccacece.