Este lunes 13 de enero de 2025 se informó que la Selección de Ecuador tomó una polémica decisión para su partido ante Venezuela. El encuentro se jugará en marzo y podría ser clave para asegurar ya el pase de ‘La Tri’ a la próxima cita mundialista.

Había tomado mucha fuerza la posibilidad de que el encuentro se juegue nuevamente en Guayaquil, como fue contra Bolivia, hace poco en noviembre. Sin embargo, ahora ‘La Tri’ decidió que el partido finalmente se juegue en Quito, para sorpresa de todos.

En redes sociales se anunció que el encuentro será el viernes 21 de marzo desde las 16H00 en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Muchos aficionados comentaron la publicación con varias críticas a la FEF por esta decisión. ‘La Tri’ vuelve al estadio de Liga de Quito.

Se había rumoreado que incluso la Selección de Ecuador se iba a mudar definitivamente a Guayaquil, producto también de que esto beneficiaba el juego de los convocados. No obstante, nuevamente se vuelve a la tan ya cuestionada altura en los últimos años.

La publicación de 'La Tri' en sus redes sociales.

Se espera que el estadio esté al tope de su capacidad por varios motivos. Se jugará en viernes, día final de la jornada laboral, y el equipo ecuatoriano viene con todas sus estrellas y será el primer partido después de la histórica victoria contra Colombia.

Los partidos que le quedan como local a Ecuador en estas Eliminatorias

A Ecuador solo le quedan 3 partidos como local en estas Eliminatorias. El equipo nacional jugará vs Venezuela, vs Brasil y vs Argentina. Para los dos últimos encuentros podría terminar jugando en Guayaquil, aunque no hay nada seguro. En 2022 se mudó para el último partido, cuando ya estaba clasificado.

