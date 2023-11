Este domingo 26 de noviembre de 2023 se confirmó que Emelec ya no competirá por ningún torneo internacional en la temporada 2024. Quince años tuvieron que pasar para que el equipo azul se quede sin oportunidad de entrar a la próxima Copa Libertadores o Copa Sudamericana.

Ante el mal año de Emelec, donde incluso se peleó por no descender, varios aficionados en redes sociales se acordaron de un ex entrenador con el que no ganaron nada, Ismael Rescalvo, pero al menos fueron de manera consecutiva a torneos internacionales como Copa Sudamericana y Copa Libertadores. “Al final del día era mejor que se hubiera quedado Rescalvo“, es uno de los mensajes que se pueden leer en redes sociales.

Ismael Rescalvo llegó a Emelec en el 2019 y estuvo en el club hasta 2022. El entrenador estuvo cerca de ganar la LigaPro en el 2021, no obstante, perdió la final ante Independiente del Valle. “Hubiéramos esperado a que Rescalvo termine su último año, seguro que clasificábamos a torneos internacionales y nos ahorrábamos tremenda deuda”, es otro de los mensaje que se puede leer de un hincha de Emelec.

Con Ismael Rescalvo no se consiguieron títulos en Ecuador, no obstante, el entrenador español sí metió a Emelec en torneos internacionales a temporada consecutiva e incluso lo clasificó para octavos de final en la Copa Libertadores en su último año, 2022, donde cayó eliminado ante Atlético Mineiro.

En este 2023 Emelec tuvo tan mal rendimiento que en las primeras jornadas de la segunda etapa de la LigaPro estuvo a solo 2 puntos o gol diferencia separado de los lugares del descenso. Además, con Rescalvo se mantuvo a un entrenador por cuatro años, mientras que en solo en este curso ya se usó a dos entrenadores, primero Miguel Rondelli y ahora Hernán Torres.

¿Cómo fue el pasó de Ismael Rescalvo por Emelec?

Ismael Rescalvo estuvo 4 años en Emelec, tras lo que fue su polémica salida de Independiente del Valle. El entrenador español dirigió en este tiempo 146 partidos, ganó 70, empató 34 y perdió 42. Su mejor año fue en la temporada 2021 cuando ganó la primera etapa y clasificó a los azules a la final que terminarían perdiendo contra su ex equipo, Independiente.

¿Qué fue de la carrera de Ismael Rescalvo?

Tras su frustrado paso por Emelec y su polémica salida, Ismael Rescalvo también ha tenido dos equipos en menos de 1 año. Primero probó suerte en Bolivia, con The Strongest, donde no le fue nada mal y puso al ‘Tigre’ como uno de los candidatos a ganar el título. Posteriormente mudó su estrategia a México, donde ahora resalta con Mazatlán F.C. “Con Rescalvo Emelec terminaba en puestos de copas internacionales y no pasaba nada con los indisciplinados porque el tipo no tiene carácter. Sin embargo no peleábamos el título.”, es otro de los mensajes de los hinchas en redes sociales.