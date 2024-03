Los hinchas de Emelec se cansaron y ya no quieren que juegue este fichaje

Emelec comenzó la segunda fecha de la LigaPro con un empate contra Mushuc Runa. Los azules perdieron la oportunidad de sumar a jornada seguida, tras lo que fue su debut contra Deportivo Cuenca. En este nuevo encuentro los aficionados nuevamente criticaron a un jugador titular.

Andrés Ricaurte viene siendo el jugador más criticado por los hinchas de Emelec, tras este comienzo de la LigaPro 2024. El volante colombiano no convence a los aficionados y ahora nuevamente fue el más cuestionado: “Ricaurte juega una marcha menos que sus compañeros. Tarda en descargar y se acomoda el rival”. “Es increíble lo mucho que le afecta a Emelec tener en cancha a Ricaurte, es horrible, no genera, no ayuda”.

Ya en el primer partido del campeonato, Hernán Torres había decidido cambiar a Andrés Ricaurte en el entretiempo. El DT colombiano para el encuentro ante Mushuc Runa se quedó sin Tommy Chamba, quien era su principal recambio en esta posición y mantuvo a Ricaurte hasta el minuto 60.

Finalmente Emelec terminó empatando contra Mushuc Runa y los aficionados cuestionaron que Ricaurte esté en cancha tanto tiempo. El 10 colombiano se marchó al 60′ y según los reportes de ESPN llegó a ser apoyado por un sector de la hinchada, aunque también muy cuestionado.

Andrés Ricaurte se había convertido en el primer fichaje de Emelec para esta nueva temporada. El 10 colombiano llegó libre y fue uno de los principales recomendados de Hernán Torres, quien pidió paciencia para su jugador. El DT confía en que Ricaurte le dará importantes alegrías a Emelec.

Las estadísticas de Andrés Ricaurte antes de llegar a Emelec

Emelec fichó como ‘agente libre’ a Andrés Ricaurte. El equipo azul se quedó con el volante, tras su paso por el fútbol colombiano. En la temporada 2023, Ricaurte sumó presencia en 41 partidos con Independiente Medellín, anotó 1 solo gol en todo el año y dio 6 asistencias. Números muy bajos para un volante ofensivo.

Desde Emelec defienden a Andrés Ricaurte

Tras lo que fue su partido y el empate ante Mushuc Runa, desde Emelec salieron a defender a su volante. Luis Fernando León, capitán del equipo eléctrico, respaldó al extranjero: “Es mi compañero y no puedo hablar mal de él. Tiene muchas críticas, pero su nivel de juego es alto, por algo está aquí en Emelec”, comentó el capitán.