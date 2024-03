Romario Caicedo ha pasado a ser uno de los jugadores más importantes en los últimos años de Emelec. El lateral por derecha confesó que en el año 2023 el entrenador asistente, Segundo Alejandro Castillo, se contactó con él para intentar un ‘camisetazo’ y llegar a Barcelona SC.

En una entrevista con El Canal del Fútbol, Romario Caicedo reveló que a mitad de la temporada 2023, Barcelona SC lo buscó para ser su lateral derecho. El jugador de Emelec confesó que llegó a tener una conversación con Segundo Alejandro Castillo: “Yo hablé con Alejandro Castillo, le dije la verdad, porque no me gusta ser hipócrita, le dije que tenía contrato. Estaban buscando lateral derecho, conversamos dos veces”, comentó el histórico de Emelec.

Caicedo ha sido uno de los jugadores que más se ha mantenido en el once titular de Emelec en los últimos años. Aunque ha sido criticado en varias ocasiones por los hinchas, el lateral se muestra muy identificado con los colores del ‘Bombillo’: “Yo tengo contrato aquí y en lo personal no lo haría, no lo haría“, enfatizó Romario.

En la última temporada, Barcelona SC se ha reforzado con importantes nombres que pasaron por Emelec, protagonizando varios “camisetazos”. El club del Astillero contrató recientemente a jugadores como: Fernando Gaibor, Dixon Arroyo y Joao Rojas.

Finalmente, Barcelona SC terminó encontrando a su lateral derecho en Pedro Pablo Perlaza, mientras que Romario Caicedo se quedó a jugar en Emelec para este 2024. En su mejor momento, incluso el jugador del equipo eléctrico llegó a la Selección de Ecuador.

Las estadísticas de Romario Caicedo como jugador de Emelec

Romario Caicedo llegó a Emelec a inicios de 2017 y aquel año también ya se coronó como campeón con el equipo azul, en lo que es el último título del ‘Bombillo’. Con la camiseta azul ha jugado 255 partidos anotando 16 goles y dando también 36 asistencias en 7 años en la LigaPro.

¿Hasta cuándo tiene contrato Romario Caicedo con Emelec?

El lateral de Emelec tiene contrato con el equipo azul hasta el próximo diciembre de 2025. En esta temporada, el club azul ha fichado al lateral titular de la Selección de Venezuela, Alexander González para la competencia por el puesto. De momento, el ecuatoriano ha comenzado como titular con Hernán Torres.