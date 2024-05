Este jueves 16 de mayo de 2024 se confirmó que la Copa América 2024 contará con 26 jugadores convocados por cada selección. Esto es un beneficio claro para los equipos, pero también para los jugadores que aún pueden soñar con ganar un lugar en la convocatoria final.

Félix Sánchez tiene una base clara de jugadores en la Selección de Ecuador. Los futbolistas que ya tienen un lugar asegurado en el torneo, salvo una importante lesión son: Alexander Domínguez, Hernán Galíndez, Piero Hincapié, William Pacho, Félix Torres, Angelo Preciado, Carlos Gruezo, Moisés Caicedo, Kendry Páez, Joao Ortiz, Ángel Mena, Kevin Rodríguez Yeboah Zamora y Enner Valencia.

Son varias las dudas de Félix Sánchez aún para este torneo continental, sin embargo, con la nueva ampliación hay nombres puntuales que se ven beneficiados para estar en la lista. Jugadores que previamente no habrían entrado, puesto que, su rol ya estaría ocupado.

Los jugadores beneficiados con la lista 26 convocados en Ecuador para la Copa América

Ahora jugadores como Luis Fernando León, Alan Minda, Renato Ibarra o Leonardo Campana se meterían en la lista final de la Selección de Ecuador para este torneo. Los futbolistas vienen en buen momento y serían una alternativa importante para Félix Sánchez en el equipo nacional.

Alan Minda estuvo en los recientes amistosos de la Selección de Ecuador en el mes de marzo. (Foto: Imago)

La lista oficial de la Selección de Ecuador apenas se conocería finales del mes de mayo. Asimismo, se ha revelado que este listado contaría con más de 26 jugadores para jugar los 3 partidos amistosos vs Argentina, vs Bolivia y vs Honduras y luego sería recortada hasta quedar en 26.

El calendario completo de Ecuador en la Copa América USA 2024

Ecuador vs. Venezuela, junio 22, 17h00 local.

Ecuador vs. Jamaica, junio 26, 17h00 local.

México vs. Ecuador, junio 30, 19h00 local.

¿Dónde ver la Copa América USA 2024? Horarios y canales

Los aficionados ecuatorianos podrán ver toda la Copa América USA 2024 en DSports y El Canal del Fútbol. Mientras que en Ecuavisa podrán todos los partidos de la Selección de Ecuador y ciertos encuentros como la final y otros que se irán revelando a lo largo del torneo.