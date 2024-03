"NO me dejaron seguir en Emelec", afirma José Francisco Cevallos

El ex volante de Emelec, José Francisco Cevallos, ha revelado varios detalles de su salida del club azul y ahora nuevamente arremetió contra el equipo que fue su club durante los últimos 4 años. El volante responsabiliza a otros por su salida del equipo ecuatoriano.

José Francisco Cevallos reveló en entrevista con Fútbol Sin Cassette, que su salida de Emelec responde a otros frentes y no a sus decisiones: “No quiero llegar a sonar como resentido, porque no permitieron que yo siguiera en el club. Yo tenía todas las intenciones de quedarme”, reveló el ex jugador azul.

Durante el mercado de transferencias se afirmó que Cevallos no había aceptado las condiciones de renovación de Emelec, sin embargo, el volante lo desmiente: “Yo tenía todas las intenciones de quedarme, quise quedarme. Hice todos los esfuerzos para poder quedarme. Se manifestó que yo pretendía más dinero, pero yo acepté todas las reducciones que se plantearon“, comentó Cevallos.

La salida de José Francisco Cevallos sorprendió y mucho a la hinchada de Emelec, puesto que, el volante había sido el responsable de una importante mejora azul para subir de posición en 2023 y alejarse definitivamente del descenso. Se marchó libre del club azul y firmó con el Aktobe de Kazajistán.

Cevallos se ha mostrado ya en varias ocasiones como un jugador que estaba dispuesto a seguir en Emelec, pese a las nuevas condiciones financieras de los azules. No obstante, el volante nunca obtuvo una respuesta afirmativa del club y se tuvo que marchar con su nueva propuesta.

Emelec le debe dos meses a José Francisco Cevallos

Asimismo, José Francisco Cevallos arremetió contra Emelec revelando que el club le debe dos meses salario, puesto que, no cobró ni noviembre ni diciembre de 2023. El mismo futbolista comentó que otros compañeros ya han cobrado dichos valores y él no.

Los números de José Francisco Cevallos con Emelec

Cevallos firmó como nuevo jugador de Emelec a inicios de 2020 y se despidió del club en el final de la temporada 2023. A lo largo de su paso por Emelec alcanzó 32 goles y 15 asistencias en un total de 135 partidos entre la LigaPro, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Las salidas de Emelec para la temporada 2024

Aunque Emelec fue uno de los equipos que más se reforzó en la LigaPro, también fue uno de los que más salidas tuvo. Los azules ya no contaron para esta temporada con elementos como: Miller Bolaños, Bryan Angulo, Anibal Chalá, Alexis Zapata, José Francisco Cevallos, Carlos Villalba, Joseph Espinoza, entre otros jugadores. Se ha cambiado casi la totalidad de la plantilla eléctrica.