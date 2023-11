"No me ilusiona la selección de Sánchez Bas", afirma un histórico de Ecuador

Los recientes resultados de la Selección de Ecuador en las Eliminatorias y su postura de juego han puesto a Félix Sánchez en el ojo de las críticas. El entrenador español fue muy cuestionado por aficionados, periodistas y ahora se suma una leyenda del fútbol tricolor como Álex Aguinaga.

El ex capitán de la Selección de Ecuador ahora en su rol de comentarista para la Radio Redonda fue muy contudente sobre la ilusión que le transmite el equipo del DT español: “Hoy se necesita ganar cómo sea. Ecuador no está jugando bien, no voy a esperar que de la noche a la mañana cambie. No espero ni una mejoría. Espero que se gane y nada más. La selección a mí no me gusta, pero me gusta que gane. No creo que mejore”, comentó el histórico ex jugador.

Álex Aguinaga se ha caracterizado por ser muy frontal en sus críticas a la Selección de Ecuador en los últimos años. El DT fue crítico de Gustavo Alfaro y ahora con Félix Sánchez también se animó a revelar que no ve un avance en el equipo nacional. Cuando le consultaron si había un retroceso, respondió: “Yo para delante no lo veo”.

Las críticas para el entrenador de la Selección de Ecuador vienen de la mano del rendimiento que ha mostrado el equipo nacional en los últimos encuentros. Se empató con Colombia en el Rodrigo Paz Delgado, cuando en las anteriores eliminatorias le ganó 6×1 y ahora empata con Venezuela en un partido que terminó 0x0 y solo disparó una vez al arco en los 90 minutos.

“No voy a ilusionarme con algo que no me ilusiona“, terminó en su crítica Álex Aguinaga. Las palabras del histórico jugador de la Selección de Ecuador llegan en un momento, donde las críticas son directamente enfocadas contra el DT y el mismo tendrá que rendir una prueba muy importante ante Chile por la fecha 6 de las Eliminatorias.

¿Cómo le ha ido a Félix Sánchez en la Selección de Ecuador?

Félix Sánchez firmó como el nuevo entrenador de la Selección de Ecuador a mediados de marzo de este 2023. El DT ha dirigido entre partidos oficiales y amistosos 9 encuentros, sumando 5 victorias, 2 derrotas y 2 empates. Su llegada a ‘La Tri’ se dio después del mundial de Qatar, donde dirigió al equipo anfitrión y no pudo sumar 1 punto en el grupo A. Además, también llegó al equipo nacional tras haber ganado la copa de Asia en 2019.

En la Selección de Ecuador confían en el entrenador

Los jugadores de la Selección de Ecuador confían en el DT y la dirigencia también, por lo cual, se espera que ante Chile haya una mejoría en el juego y también se pueda sumar de a 3 para meterse en los lugares de clasificación al siguiente mundial. Para este encuentro, el DT regresaría a una línea de 3 en defensa y volvería a tener dos delanteros en ataque.