Noticias Emelec hoy: Hernán Torres rompe el silencio y posible once vs. El Nacional

Emelec se concentra para enfrentar a El Nacional por el retorno de la LigaPro, enfocado nuevamente en revertir el mal momento que atraviesa en la actualidad. Ubicados cerca de puestos de descenso y con rumores de salida de su entrenador Hernán Torres.

La información salió desde Radio Caracol de Colombia y en la prensa de Ecuador fue desmentida por algunos y ratificado por otros. Este viernes el propio entrenador del equipo habló del tema: “Yo no hablado con ningún medio colombiano. No se porque sacan esa información y no soy un técnico que sale corriendo ante las adversidades”.

De esta forma, al menos por ahora, Hernán Torres seguirá siendo entrenador de Emelec. Las inconformidades del entrenador colombiano no pasan solo por el mal momento, sino por la falta de compromiso de algunos jugadores y la falta de refuerzos en posiciones claves.

Emelec recupera a Carlos Villalba y a Miller Bolaños, y ambos serán esperados hasta el final para ver si pueden arrancar de estelares contra El Nacional, uno de los equipos revelación del año.

El posible once sería con: Ortíz; Carabalí, Leon, Agron, Rodríguez; Caicedo, Villalba, Carcelén, Chalá; Bolaños, Angulo (Cabeza).

Emelec regresa a la actividad cuando enfrente a El Nacional por la jornada 6 de LigaPro y el entrenador Hernán Torres pondría el siguiente once: Ortiz, Caicedo, León, Agrón, Carabalí, Espinoza, Valencia, Sosa, García, Ayoví y Bryan Angulo

¿Cuándo juega Emelec vs El Nacional?

El siguiente partido de Emelec es el día 16 de septiembre contra El Nacional por la segunda etapa de la LigaPro. A los azules solo les sirve ganar para salir de los últimos lugares y escapar del descenso.

Así marcha Emelec en la tabla de posiciones de la LigaPro

Emelec ha disputado 5 partidos, y se ubica en las posiciones del fondo de la tabla con cuatro empates y una derrota. Los azules tienen 18 puntos en la tabla acumulada y solo no son últimos por su gol diferencia.

¿Quién es el entrenador de Emelec?

Emelec actualmente está bajo el mando de Hernán Torres, entrenador colombiano que firmó por una temporada con los azules. Viene de entrenar en el fútbol de su país, siendo campeón con Millonarios y Deportes Tolima además del FC Melgar de Perú.

¿Qué jugadores han llegado a Emelec para esta Segunda Etapa?

Emelec confirmó para esta segunda etapa de la LigaPro los fichajes de Michael Carcelén y Jaime Ayoví, Aníbal Chalá además de la inclusión en el primer equipo del juvenil delantero, Richard Borja.

¿Qué jugadores han salido de Emelec para esta Segunda Etapa?

Emelec en este mercado de transferencias se ha desprendido de Juan José Pérez tras regresarlo al América de Quito. Ahora se suma la del volante extranjero, José Alberti, de nula participación en el primer semestre de este 2023.

