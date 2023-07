Cristhian Noboa tiene aún presente la selección de Ecuador, el volante ecuatoriano siempre tiene la ilusión de regresar a la ‘Tri’ pero también recuerda la polémica que lo alejó a inicios de las Eliminatorias para Qatar 2022, esto por decisión de Gustavo Alfaro.

“Nunca conversé con el DT después de la Copa América, no sé si no le gustó la entrevista que dí, nunca pensé en hacerle mal a la Selección. Me preguntaron periodistas argentinos qué pasó en la Copa América 2019, que con los jugadores que teníamos, podíamos llegar más lejos, yo sólo di mi comentario”, dijo en charlas con El Canal del Fútbol.

“Yo tengo la ilusión siempre de estar en la Selección, sólo cuando me retire del fútbol dejaré a un costado la Selección” y al ser preguntado sobre Gustavo Alfaro en concreto dijo: “No sé quién salió peor de la Selección, él o yo… Ahí está”.

¿Qué ocurrió entre Cristhian Noboa y Gustavo Alfaro?

El volante ecuatoriano expresó su inconformidad por su suplencia y además cuestionó la titularidad de Carlos Gruezo, quien en ese tiempo no tenía minutos con el Augsburgo de Alemania. “Se condicionó solo, porque no puedo asegurarle la titularidad a nadie por ser convocado”, le respondió Gustavo Alfaro.

¿Cómo salió Gustavo Alfaro de la selección de Ecuador?

Gustavo Alfaro rechazó renovar con la selección de Ecuador por no llegar a un acuerdo en lo económico, pidiendo a la FEF un sueldo superior a los 3 millones de dólares. Además, cuestiones como la ausencia de Byron Castillo condicionaron la relación entre las partes.