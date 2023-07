Ex seleccionado ecuatoriano se ofrece a Emelec: "En diciembre tomaré una decisión"

En la retina de los hinchas de Emelec aún está muy presente el rendimiento de Cristhian Noboa en el 2006 antes de su traspaso al Rubín Kazán de Rusia y más de uno sueña aún con verlo jugaro de regreso con la azul. Este miércoles el propio futbolista se refirió al tema abriendo una puerta de regreso a LigaPro.

En charlas con El Canal del Fútbol, Noboa declaró que en diciembre podría tomar una decisión y que Emelec podría ser opción para continuar su carrera a sus 39 años de edad, eso sí dependerá también de la voluntad de el actual club de la selección de Ecuador.

¿Puede volver Cristhian Noboa a Emelec?

“Tengo contrato con el FC Sochi, tengo que ver si cumplo los años de contrato que me quedan o me regreso antes. Emelec es lo más bonito que me pudo pasar”, dijo Noboa.

En caso que decida retirarse, al ‘Zar’ también le acercaron la propuesta de tener algún puesto administrativo en su actual club, equipo donde cumplirá ya su cuarta temporada.