OFICIAL: Emelec tiene que pagarle a este ex jugador casi 30 mil dólares

Este lunes 20 de octubre de 2023 se confirmó que Emelec deberá pagarle a Lass Bangoura casi 30 mil USD en los próximos 45 días. Los azules tienen que cancelar dicho monto si no podrían enfrentar sanciones por parte de la FIFA. No es la primera deuda que tienen que pagarle a un ex jugador en este tiempo.

La demanda en FIFA de Lass Bangoura determina que el jugador debe cobrarle a Emelec un monto de aproximadamente 27 mil USD, debido a que, el club no le canceló rubros pertenecientes a remuneraciones adeudadas de agosto hasta octubre de 2021. Y más de 22 mil USD por los meses de noviembre y diciembre de 2021, meses en los que los azules alcanzaron la final de la LigaPro.

El Rayo Vallecamo, ex club de Bangoura, también le reclamaba a Emelec el pago de USD 100 mil por el préstamo del jugador africano, lo cual ya fue cancelado por los azules. En esta temporada se han tenido que solventar varias demandas por falta de pagos a ex jugadores como Leandro Vega, Mauro Quiroga, Lass Bangoura, como las casos más importantes. Pero también varios jugadores se le fueron gratis por problemas de pagos o acuerdos con la directiva.

Si Emelec no cancela esta deuda, el equipo azul podría ser sancionado con la prohibición de inscribir jugadores tanto en el ámbito nacional como internacional. Los azules tienen 45 días, según el dictamen de la demanda, para cancelar los montos adeudados.

Por otro lado, en esta temporada Emelec también tuvo problemas financieros o disciplinarios con varios jugadores de su actual plantilla. Como paso con Sebastián Rodríguez, Dixon Arroyo, Marcos Caicedo, Alejandro Cabeza, los cuales terminaron saliendo del equipo sin dejar algún ingreso por una venta, con el último el equipo está buscando una posible demanda en FIFA.

¿Cómo le fue a Bangoura en su etapa por Emelec?

En su paso por Emelec, Lass Bangoura no tuvo un gran rendimiento y ahora es más recordado por los hinchas azules por esta demanda que por lo que hizo en la cancha. El extremo estuvo presente en un total de 17 partidos entre finales de 2020 y todo el 2021. En ninguno fue titular. No hizo ningún gol y no dejó ninguna asistencia.

¿Por qué tantos jugadores demandan a Emelec?

Emelec tuvo problemas para realizar sus elecciones a inicios de 2022. La nueva directiva no se posiciono en el equipo azul hasta finales de año, por lo cual, exisiterion muchas irregularidades en el pago a jugadores, los cuales, ahora reclaman mediante demandas en FIFA.

¿Qué fue de la carrera de Lass Bangoura?

Tras su paso por Emelec, Lass Bangoura tuvo que regresar al primer equipo del Rayo Vallecano, sin embargo, en el club español no contaban con él. Se fue a préstamo al Lamia de Grecia y luego al Chania de ese mismo país. Su rendimiento no fue el más destacado y ahora el jugador actualmente está sin equipo. Tiene 31 años.