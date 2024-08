Álex Arce estaría muy cerca de dejar Liga de Quito ante las ofertas que llegan desde Brasil, sin embargo, en el club están en una encrucijada, puesto que, el mercado de fichajes está cerrado. En el club, por las necesidades económicas, no descartan venderlo.

Ante la posible salida, el DT de Liga de Quito, Pablo ‘Vitamina’ Sánchez ya analiza los cambios que puede hacer para reemplazarlo. “El libro de pases está cerrado y debemos apuntar a lo que nos queda. Podemos ocupar a algún futbolista que no juegue de 9 y podría darnos algo distinto”, comentó el DT en La Red.

Álex Arce se ha convertido en el goleador de Liga de Quito en estos 8 meses, sin embargo, el delantero paraguayo también estaría ilusionado con la posibilidad de salir. El equipo más opcionado a quedarse con el fichaje es Corinthians, que, según varias informaciones, ya tendría un acuerdo con el delantero.

La salida de Álex Arce depende únicamente de Liga de Quito, debido a que, el club es el dueño al 100% de su pase. En el ‘Rey’ no quieren dejar salir al jugador por menos 5 millones de dólares, y de momento no hay un acuerdo hasta que no lleguen a esa cifra.

Álex Arce es el goleador de Liga de Quito. (Foto: Imago)

Por otro lado, ‘Vitamina’ también le quiere dejar en claro a la hinchada de Liga como está Arce y el compromiso del jugador ante estas ofertas: “Alex empezó su carrera profesional a los 26 años, me contó una incidencia. Es entendible que estas ofertas millonarias te mueven el piso. Él me prometió que dará lo mejor”, agregó el entrenador en Radio La Red.

Los números de Álex Arce en su primer semestre con Liga de Quito

En lo que va de temporada, Álex Arce ya ha jugado con Liga de Quito un total de 25 partidos entre todas las competencias. Su nivel ha sido tan bueno, que el jugador paraguayo ya marcó 20 goles y dio 2 asistencias. Es un titular fijo en el once de los ‘Albos’.

¿Hasta cuándo tiene contrato Álex Arce con Liga de Quito?

Liga de Quito arregló con Álex Arce un contrato hasta la temporada 2026, por lo cual, estos dos años aún vigentes en su acuerdo ponen al jugador paraguayo en la obligación de seguir su compromiso y no forzar su salida. En las próximas horas llegaría un nuevo acuerdo.