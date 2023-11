Este lunes 20 de noviembre de 2023 se informó que Liga de Quito ya está pensando en reforzar su plantilla para la temporada 2024. Los ‘Albos’ dispondrán de un importante presupuesto después de que en este año lograron levantar la Copa Sudamericana y también pueden aumentarlo llegando a la final de la LigaPro; son los máximos candidatos a ganar la segunda etapa.

Además de las renovaciones de varios jugadores y alguna posible salida importante mediante venta, en Liga de Quito quieren armar una plantilla para competir por la Copa Libertadores 2024. Según la información de Stalin Cobeña, el ‘Albo’ buscaría incorporar para el próximo año a un arquero, un defensa, un extremo y un delantero.

Aunque Alexander Domínguez fue el mejor arquero de Liga de Quito en esta temporada y clave para que los ‘Albos’ ganaran la Copa Sudamericana, atajando 3 penales. No obstante, sus dos porteros ‘Dida’ y Adrián Gabbarini tienen 36 y 38 años respectivamente, por lo cual, ya se prepararían para una renovación.

El equipo también busca reforzar su defensa ante una posible salida de algún jugador importante como Ricardo Adé o Facundo Rodríguez, ambos titulares y lideres de una defensa que solo ha recibido 2 goles a lo largo de toda esta segunda etapa de la LigaPro.

El club también estaría interesado en la posibilidad de incorporar a un extremo para el siguiente curso. Se sabe que los ‘Albos’ quieren renovar a Renato Ibarra y Lisandro Alzugaray para el siguiente curso, no obstante, para un torneo tan exigente como la Libertadores necesitan de otos nombres que aporten variantes al ataque y no se descarta una posible salida.

¿Buscan el reemplazo de Paolo Guerrero?

Para el 2024 aún no es segura la continuidad de Paolo Guerrero, de ahí que, el club esté buscando el fichaje de un delantero titular, puesto que, las alternativas actuales como José Angulo o Jan Hurtado no han terminado de convencer al cuerpo técnico y también a la hinchada. El nueve peruano tiene contrato hasta finales de año y aún no se habla de una renovación.

Luis Zubeldía quiere mantener una Liga de Quito fuerte y el club se lo ha prometido

Una de las propuestas para que Luis Zubeldía renueve con Liga de Quito fue mantener un equipo fuerte pensando en los torneos de 2024. El entrenador era pretendido por equipos de Argentina, sin embargo, se quedará en el ‘Rey de Copas’. Fue el DT el gran responsable de la llegada de Paolo Guerrero al club, quien terminó siendo clave para ganar la Sudamericana.

Liga de Quito puede seguir ganando en este 2023

La temporada para Liga de Quito no ha terminado en este 2023, puesto que, aún tienen la posibilidad de ganar la segunda etapa y pelear por la LigaPro en la final con Independiente del Valle. Los ‘Albos’ son los grandes candidatos para ganar esta edición del torneo ecuatoriano y con esto aumentar también su presupuesto para el siguiente año.