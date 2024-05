Pedro Ortíz no estará en la Selección de Ecuador para la Copa América pese a su gran temporada con Emelec y el arquero habló al respecto.

La Selección de Ecuador aún no tiene definidos a quiénes llevará a la Copa América sin embargo se sabe que Pedro Ortíz está descartado. El arquero de Emelec no se escondió al ser preguntado sobre su postura por no estar convocado.

“La Selección no se va a ir a ningún lado. Nosotros somos los que desaparecemos. Ya está, esto es así”, dijo luego de la victoria de Emelec ante el Imbabura por la LigaPro sin mostrar enojo o crítica a Félix Sánchez Bas por descartarlo.

“Yo sigo trabajando para la institución que me abrió las puertas y hoy por hoy estoy devolviendo la gratitud. Emelec siempre confió en mí. Es una institución que quiero mucho”, continuó ya hablando sobre su presente en Emelec.

Félix Sánchez Bas descartó oficialmente a Pedro Ortíz al señalar que los tres arqueros que irán a la Copa América saldrán de entre: Alexander Domínguez, Javier Burrai, Hernán Galíndez y Moisés Ramírez.

Pedro Ortíz en su último partido con la Selección de Ecuador. Foto: IMAGO.

Pedro Ortíz no es convocado a la Selección de Ecuador desde el 2021 cuando jugó vs. Uruguay por las Eliminatorias de la Copa del Mundo Qatar 2022. Su exclusión según fuentes extraoficiales se debe a que filtró información a la prensa.

El calendario completo de Ecuador en la Copa América USA 2024

Ecuador vs. Venezuela, junio 22, 17h00 local.

Ecuador vs. Jamaica, junio 26, 17h00 local.

México vs. Ecuador, junio 30, 19h00 local.

¿Dónde puedo encontrar el calendario completo de la Copa América 2024?

Si además de seguir a la Selección de Ecuador en sus respectivos partidos quieres asistir a otro encuentro, el calendario completo de la Copa América 2024 lo encuentras en la web oficial de la Copa América.