"Pero vino Florentino y dijo que no": Ecuatoriano tenía todo arreglado con el Real Madrid

La carrera de Jefferson Montero tuvo varios clubes a su paso tanto en Ecuador, como en México y en Europa y este viernes se conoció que pudo haber estado en su trayectoria el Real Madrid. El extremo ecuatoriano estuvo cerca de sumarse al gigante de España.

En conversaciones con el programa Federación Postera de La Posta, el propio Jefferson Montero que estaba a nada de firmar el contrato con el Real Madrid. “Pero entró Florentino Pérez como presidente y dijo que no, que no me quería en el club”, contó el ahora futbolista de SD Aucas.

“Siempre digo que las cosas pasan por algo y en su momento, luego de eso de Independiente del Valle me vendieron al Villarreal y ahí arrancó mi carrera en Europa”, dijo Montero que tuvo pasos por la primera división de España y también de Inglaterra.

Hace pocos días contó que sigue teniendo una buena relación con el volante inglés Jude Bellingham, con quien compartió en el Birmingham City de la segunda división de Inglaterra. “Hacemos video llamada de vez en cuando, también le envía mensajes a los juveniles de SD Aucas”.

Jefferson Montero y su recuerdo con el Real Madrid

En su carrera Jefferson Montero los enfrentó varias veces en España pero sin duda el partido más recordado fue en la Liga 2011-2012, cuando el extremo ecuatoriano jugaba en el Real Betis. El marcador fue 2-3 a favor del ‘merengue’ pero Montero fue el autor de uno de los goles.

Desde el 2009 hasta el 2011 y luego en el 2017 Jefferson Montero jugó en la primera división de España con el Villarreal CF, Levante, Real Betis y luego con el Getafe. En total son 68 partidos en la Liga Santander enfrentando al FC Barcelona, Sevilla, Real Madrid y más.

Jefferson Montero también brilló en Inglaterra

En Inglaterra, la mejor etapa de Jefferson Montero fue con el Swansea City jugando 84 partidos y dando 10 goles y 10 asistencias. West Browmich y Birmingham City le siguieron en la carrera en el fútbol inglés. México y Ecuador le siguieron en su carrera.