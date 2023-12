Este domingo 17 de diciembre de 2023 los defensores de la Selección de Ecuador, Piero Hincapié y William Pacho se enfrentaron en la Europa League. El jugador del Frankfurt tuvo actividad los 90 minutos, mientras que el del Leverkusen apenas ingresó sobre los 80 minutos.

Sobre el final del segundo tiempo, el Leverkusen tuvo la oportunidad de marcar el cuarto gol del partido, que terminó ganando 3×0, pero William Pacho se mandó una de las mejores acciones del partido. El joven central tricolor se recorrió todo el campo para quitarle el gol de los pies al delantero con una gran barrida. El árbitro pitó penal, pero el VAR lo corrigió.

Pacho siempre se mostró seguro que había llegado a la pelota, y aunque el árbitro le sacó amarilla esta fue retirada después de que el VAR corrigiera al central en la cancha. El jugador ecuatoriano fue muy aplaudido por el gran despliegue físico que le implicó esta jugada.

Lamentablemente para el Frankfurt, aquel corte de Pacho sirvió de poco para la tan fuerte goleada que se llevó el equipo ante el líder de la Bundesliga. Para el minuto 57′, el encuentro ya estaba liquidado, puesto que, Wirtz ya puso el tercero y los visitantes bajaron los brazos.

Con este importante, triunfo el equipo de Piero Hincapié alcanza la punta de la Bundesliga en soledad, a 4 puntos del Bayern Múnich, que aún tiene un punto menos, pero no depende de sí mismo para cerrar el año en la cima del fútbol alemán.

Realidades muy diferentes para William Pacho y Piero Hincapié

William Pacho, pese a la derrota de su equipo, se ha ganado un lugar en el once titular y es un líder en la defensa del Eintracht Frankfurt. A diferencia de Piero Hincapié, que ha perdido totalmente su lugar y que no descarta mudarse de la Bundesliga para 2024, agotado de su rol de suplente y de ya no ser indispensable para Xabi Alonso.

La Selección de Ecuador también festeja a sus defensores

En sus redes sociales, ‘La Tri’ también celebró el encuentro de los dos defensores ecuatorianos en este partido de la Bundesliga. Ambos centrales suelen ser habituales en los llamados de la Selección de Ecuador y han sido titulares indiscutibles para Félix Sánchez cuando han estado disponibles. Los jugadores también compartieron equipo en las categorías inferiores de Independiente del Valle, donde ganaron la Copa Libertadores Sub-20.