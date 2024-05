Uno de los delanteros ecuatorianos que más interesa para un posible regreso a la LigaPro es el ex jugador de El Nacional, Ronie Carrillo. El 9 ha pasado a ser un posible objetivo de Emelec o también de ex equipo, sin embargo, hay ofertas para no salir de Europa.

Carrillo no ha tenido el mejor rendimiento en esta temporada en Portugal, y pese a buenas actuaciones en ciertos momentos, lo más probable es que tenga que cambiar de equipo en este mercado de transferencias. En Ecuador buscan su regreso.

No obstante, según reveló Mr Offsider el goleador ecuatoriano tiene como prioridad mantenerse jugando en el extranjero y por el momento descartaría el regreso a la LigaPro. Asimismo, Carrillo también se ha metido en planes de equipos de Grecia y Turquía que le harían una oferta en breve.

Desde Emelec estaban buscando otro delantero de importantes características goleadoras y que sea ecuatoriano para esta segunda etapa de la LigaPro. No obstante, se ve poco probable que el equipo azul supere la propuesta económica de un equipo europeo y pueda traerlo de regreso.

Ronie Carrillo quiere seguir jugando en el extranjero. (Foto: Imago)

Asimismo, El Nacional apelaba más al sentimiento de gratitud que Ronie Carrillo siente por el equipo que lo llevó a salir del fútbol ecuatoriano. Sin embargo, el equipo militar también se quedaría lejos de la posibilidad de traerlo a jugar nuevamente en Ecuador.

Las estadísticas de Ronie Carrillo en Portugal con el Portimonense

En esta primera temporada en el fútbol europeo, Ronie Carrillo jugó con la camiseta del Portimonense 29 partidos, entre todas las competencias, llegando a marcar 5 goles. No obstante, el ecuatoriano no se pudo asentar como titular y fue alternando entre suplencia y titularidades a lo largo de todo el curso.

¿Hasta cuándo tiene contrato Ronie Carillo en Europa?

Ronie Carrillo firmó con el Portimonense un contrato hasta la temporada 2026, esto también sería una complicación a la hora de negociar una transferencia, debido a que, si no llega una oferta que alcance las expectativas del equipo, la única alternativa de salida es una cesión.