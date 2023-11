Este miércoles 29 de noviembre de 2023 la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS, por sus siglas en inglés) compartió el ranking mundial de las mejores Ligas de fútbol. La LigaPro de Ecuador se quedó a un puesto de entrar al top 10 y no deja de ser sorprendente el campeonato que la dejó fuera.

El ranking de la IFFHS pone al Brasileirao como la mejor Liga del mundo por encima de campeonatos europeos como la Premier League o la Liga de España. Sin embargo, la gran polémica es el puesto 10, donde se ubica a la Primera División de Paraguay y se deja en el 11 a la LigaPro de Ecuador.

Las 10 mejores Ligas del mundo para la IFFHS son: 1) Brasileirao 2) Premier League 3) Serie A 4) La Liga 5) Bundesliga 6) Ligue 1 7) Primeira Liga 8) Eredivisie 9) LPF Argentina 10) Primera División de Paraguay 11) LigaPro. Este ranking ha sido recibido de manera mixta en Ecuador.

El presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, reaccionó en sus redes sociales ante esta clasificación con muchas dudas y cuestionó que el fútbol de Paraguay que no supera en clubes o en selección esté por encima de Ecuador: “La liga de Paraguay sobre LigaPro Ecuador, me suena raro. Ni en clubes ni selección se acercan. Pero ya esta, hay que seguir creciendo para que incluso con estos rankings raros no quede duda que nuestra liga es lo que pienso… Una Liga TOP”, escribió el directivo.

La LigaPro ha venido teniendo importantes resultados en los últimos años a nivel internacional, siendo el fútbol de Ecuador uno de los pocos que se ha metido en la conversación por torneos internacionales como la Libertadores y Sudamericana ante clubes brasileños.

Los últimos campeones de la Sudamericana son ecuatorianos

A diferencia de clubes paraguayos, donde el último finalista de algún torneo internacional fue Nacional en el 2014, Ecuador ha podido registrar un hecho histórico y tener campeones consecutivos en la Copa Sudamericana entre 2022 y 2023 con Independiente del Valle y Liga de Quito.

¿Cuándo fue el último título internacional de un club de Paraguay vs uno de Ecuador?

El último título internacional que ganó un equipo de Paraguay fue en el 2003, cuando Olimpia ganó la Recopa Sudamericana. Ecuador por su parte solo en 2023 puede presumir de dos títulos internacionales con la Recopa de Independiente del Valle y la Copa Sudamericana de Liga de Quito.

Los últimos años en selecciones para Ecuador y Paraguay

De los últimos 4 mundiales, la Selección de Paraguay fue a 1 en Sudáfrica 2010, mientras que Ecuador fue a 2 en Brasil 2014 y Qatar 2022. Además, la Selección de Ecuador ha sido más constante en las Eliminatorias mundialistas, donde se ha quedado fuera de la clasificación por pocos puntos. Aquí la FIFA si hace “justicia” en su último ranking y pone a ‘La Tri’ en el puesto 36 de su ranking, mientras que Paraguay está en el lugar 53.