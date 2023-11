Aníbal Chalá llegó a Emelec a mitad de temporada y ha sido una importante solución para la banda izquierda del equipo azul. El lateral ecuatoriano tiene contrato hasta mediados de 2024, sin embargo, ya ha sonado para reforzar a varios clubes incluso uno del país como Barcelona SC.

Pese a que tiene contrato, a diferencia de la situación de Luis Fernando León, Emelec no tiene prioridad sobre el intento de un fichaje del jugador. Andrés Caguana reveló en la Radio Redonda, que el lateral tiene dos cláusulas en su contrato: “Sin un club extranjero quiere llevárselo se va y no le deja nada al equipo“, mientras que la otra sería: “Si un equipo en el ámbito local se lo quiere llevar debe pagar USD 200.000”.

Emelec encontró soluciones en su banda izquierda con Aníbal Chalá, incluso el lateral aporto con goles en diferentes partidos. Además, ante la baja de Pervis Estupiñán y Joanner Chávez en la Selección de Ecuador, el jugador también fue llamado para representar a ‘La Tri’.

Antes de llegar a Emelec, Aníbal Chalá, ya había mostrado su interés por seguir jugando en el extranjero, no obstante, las cosas no se le dieron y ahora el jugador ha disfrutado de regularidad y minutos en el equipo azul, no obstante, si lo quieren del extranjero se iría sin dejarle beneficios financieros al club. El futbolista también es uno de los pedidos de la hinchada para que siga en el club en el siguiente año.

Desde Emelec ya se ha revelado que jugadores como Diego García, Samuel Sosa, Miller Bolaños y Bryan Angulo tienen muy complicada su continuidad en el club, no obstante, la intención sí pasa por renovar a jugadores como Luis Fernando León y Aníbal Chalá.

¿Cómo ha sido la temporada de Aníbal Chalá en Emelec?

Chalá ha tenido muy buenos números con Emelec en esta segunda etapa de 2023. El lateral ha disputado 10 partidos con la camiseta azul, marcando dos goles y también dando una asistencia. Desde su llegada Hernán Torres depositó su confianza en él y lo convirtió en el titular de la banda izquierda.

¿Podrá Barcelona SC hacerse con Aníbal Chalá para 2024?

Por otro lado, uno de los equipos ecuatorianos más interesados en Aníbal Chalá sería Barcelona SC. El ‘Ídolo’ ha tenido también muchos problemas en su banda izquierda y el club buscaría fortalecerse con el actual jugador de Emelec. Para que esta operación se lleve a cabo el club amarillo tendrá que poner sobre la mesa USD 200.000.