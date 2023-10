La Selección de Ecuador se medirá Colombia con el antecedente histórico de lo que fue el 6a1 de las Eliminatorias anteriores. De aquel equipo que dirigía Gustavo Alfaro, hoy solo queda 1 jugador de los que anotaron los goles de ‘La Tri’, Ángel Mena, sin embargo, el futbolista no es titular con Félix Sánchez.

Ángel Mena es el único jugador que marcó en aquella goleada que aún está presente en el equipo nacional. Los otros goleadores de Ecuador en aquel encuentro fueron: Arboleda, Estrada, Arrega, Gonzalo Plata y Pervis Estupiñán, ninguno de estos fue convocado ya sea por lesión o su actual ritmo de juego en su equipo.

En aquel encuentro, Ángel Mena marcó el segundo gol de la Selección de Ecuador. Al minuto 9′ el extremo se encontró con una gran asistencia, que controló aún mejor y posteriormente venció al portero rival con una buena definición. Aquel tanto ya era el segundo de Ecuador en esa goleada.

Ahora Ángel Mena no se muestra como titular en la Selección de Ecuador de Félix Sánchez, sin embargo, sigue siendo convocado al equipo nacional. El extremo podría tener minutos, según el partido presente las oportunidades, sin embargo, hay jugadores como Kevin Rodríguez o Yeboah Zamora que parten por delante del jugador ecuatoriano.

De aquel equipo goleador también se mantienen en el once algunos jugadores que no marcaron, pero que sí jugaron como es el caso de Alexander Domínguez, Enner Valencia y Moisés Caicedo, que hoy llega como el mejor jugador de Ecuador y el que más preocupa a la Selección de Colombia.

¿Qué pasó con los otros goleadores de aquel 6a1 ante la Selección de Colombia?

Los otros goleadores de aquel partido de la Selección de Ecuador no estuvieron convocados para este encuentro. En el caso de Arboleda y Estupiñán, se debió a una lesión que los dejó fuera, mientras que con Gonzalo Plata, Michael Estrada y Xavier Arrega fue una decisión del DT su no llamado.

¿Por qué Ángel Mena no es titular en la Selección de Ecuador?

Ángel Mena no ha podido comenzar como titular en el once de la Selección de Ecuador en estas Eliminatorias. Sumó minutos desde el banco contra Uruguay, pero aún no logra ganarse el puesto en el equipo de Félix Sánchez. El jugador del León tampoco sumó minutos en Qatar 2022.

¿Cómo viene la temporada de Ángel Mena?

A diferencia de otros cursos, este año el potencial goleador de Ángel Mena se ha visto mermado. El futbolista del León, sigue siendo titular y pieza importante en ‘La Fiera’, sin embargo, en los 933 minutos que ha jugado en este segundo semestre apenas y ha sumado 3 goles y ninguna asistencia.

¿Podría sumar minutos ante la Selección de Colombia?

Son las circunstancias del partido las que determinaran si Ángel Mena puede sumar minutos en la Selección de Ecuador en este partido ante Colombia, puesto que, el atacante ahora aparece por detrás de jugadores como: Jordy Caicedo, titular ante Bolivia, Kevin Rodríguez, autor del gol de la victoria en La Paz, y Yeboah Zamora, la gran sorpresa de esta convocatoria.