A Emelec no solo le han caído demandas de varios ex jugadores y ex patrocinadores, sino que ahora también un equipo de la LigaPro lo demandaría por un jugador de la actual plantilla. El equipo ya también un proceso de Coactiva por medio de Banco del Pacífico.

Según la información de Javier Ruiz en De Una, a Emelec le podría llegar una demanda de Independiente del Valle en reclamo de los derechos formativos de Jhon Jairo Sánchez, ya que el club aún no habría pagado estos valores. El ‘Bombillo’ compró al jugador a comienzos de 2023.

Otro problema económico y administrativo tendría que enfrentar Emelec en esta temporada. Puesto que, en caso de no llegar a pagar estos valores el club podría poner el reclamo en FEF y nuevamente el temor de perder puntos se haría presente.

Desde Emelec no se han referido a esta situación y a esta posible demanda. El club azul incluso estaría analizando la posibilidad de renovar el contrato de Jhon Jairo Sánchez, aunque este ya no esté teniendo minutos y se gane también el rechazo de los hinchas.

Emelec presentó a Jhon Jairo Sánchez a comienzos de 2023. (Foto: Imago)

También la renovación entre el jugador y el equipo estaría detenida por esta situación. El club quiere mantener al extremo por dos temporadas más. Asimismo, esta querella se uniría a las 9 que ya están corriendo contra Emelec.

Los números de Jhon Jairo Sánchez en Emelec

Muy aparte de la querella que podría llegar contra Emelec, los números de Jhon Jairo Sánchez no han sido los mejores en estos dos años. En estas dos temporadas, el jugador ha tenido participación en 49 partidos, marcando 2 goles y dando 7 asistencias.