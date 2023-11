Emelec venció a Universidad Católica con un gol muy polémico en el final del partido. Desde la ‘Chatoleí’ reclamaron por una falta de Jaime Ayoví en la previa del gol, pero los árbitros, tras revisión del VAR, coincidieron en que el tanto de Zapata era legal y que los azules debían pasar a ganar el partido 2×1.

En Universidad Católica no ha gustado esta situación y, según Machdeportes, el equipo Santo ha solicitado los audios del VAR del partido sin que estos sean editados o didácticos. “Hoy estamos enviando una carta de queja por el arbitraje del partido ante Emelec”, comentó el presidente de Católica, Santiago Cattani. En la última fecha se liberaron audios del VAR de los partidos de la LigaPro, pero estos fueron editados.

Con la derrota ante Emelec, Universidad Católica resignó sus chances de pelear por la segunda etapa en los últimos partidos. Además, también se complicó en la tabla acumulada para llegar a puestos de Copa Libertadores, de ahí que, se sientan muy perjudicados por el accionar de los árbitros.

La jugada por la que reclama Universidad Católica es aquella en la que Jaime Ayoví fue a disputar la pelota con Franklin Guerra en el borde de la cancha. El delantero azul choca con el hombre del defensor y los árbitros consideraron que no era falta y era legitima la jugada; la cual poco después terminó en gol con la definición de Alexis Zapata.

En los últimos meses ha existido una gran polémica en la LigaPro con referencia a la revelación de los audios del VAR. La Comisión Nacional de Árbitros aceptó revelar los mismos con la condición de editarlos, de ahí que Católica los pida sin esta edición y poder escuchar como los jueces analizaron la jugada de Jaime Ayoví contra Franklin Guerra.

¿Quieren otro manejo para el VAR?

El presidente de Universidad Católica, Santiago Cattani, reclamó que los árbitros sigan manejando el VAR y que si esta situación se repite no habrán cambios sustanciales en el fútbol ecuatoriano. “Mientras el VAR siga siendo manejado por los mismos árbitros, las cosas no van a cambiar“, afirmó el directivo en diálogo con Machdeportes.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones para Emelec y Universidad Católica tras ese partido?

Con la victoria Emelec se alejó definitivamente del descenso y sumó 28 puntos en la acumulada a 4 del cupo a Sudamericana. Por su parte, Católica evidentemente salió más golpeado con la derrota. Se quedó con 15 puntos en la segunda etapa a 7 del líder, Barcelona SC, y en la acumulada tiene 39 unidades a 5 de los lugares a Copa Libertadores.

¿Cuándo se revelarán los audios del VAR?

Se espera que desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol se vayan liberando los audios del VAR en los próximos días. Puesto que, la fecha no solo tuvo la polémica del partido de Emelec vs Universidad Católica, sino que también en el encuentro de Orense vs Barcelona SC se registraron varias situaciones en las que el VAR tuvo que intervenir.