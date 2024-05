Imbabura y Emelec abrieron la fecha 14 de la primera etapa de la LigaPro. Los de Ibarra fueron superiores al equipo de Hernán Torres, pero no ganaron el encuentro por cometer uno de los errores más insólitos en lo que va del campeonato.

En una jugada en que la no estaba sufriendo Imbabura, el central Cabeza decidió mandar un pase atrás sin ver la ubicación de su arquero, el cual no estaba ni cerca del arco. Aunque el portero se estiró finalmente esto no sirvió y fue el segundo gol para Emelec.

Al final error terminó saliendo muy caro, puesto que, fue el mismo el que hizo ganar a Emelec el partido 2 a 1. En Imbabura se estaban jugando uno de los mejores partidos del año, pero esta confusión le terminó costando la posibilidad de sumar puntos claves.

Este es uno de los autogoles más insólitos en lo que va del campeonato de la LigaPro. Asimismo, el DT Joe Armas se mostró muy crítico ante esta situación y triste también, puesto que, no pudo sumar puntos claves en la pelea con otros equipos por evitar el descenso.

“Es una tristeza absoluta porque Emelec no nos hizo nada, ni nos llegó. Hemos sido muy superiores, es el mejor partido que hemos jugado. Es demasiado injusto”, afirmó Joe Armas en rueda de prensa. Con esto, Imbabura lleva dos partidos seguidos sin ganar.

La polémica forma de pago de Imbabura para la plantilla

En la semana, Imbabura también fue noticia por una polémica muy importante con la forma de pago que tendrá con su plantilla. Se reveló que desde el club del norte del país analizan pagar los sueldos de sus jugadores a través una política de rendimiento, lo cual no ha gustado en el club y varios jugadores estarían también analizando su salida.

¿Cuál es el puesto de Imbabura y Emelec en la LigaPro?

Tras esta victoria de Emelec, los azules ahora son quintos en el campeonato con 24 puntos, mientras que Imbabura sigue peleando en los últimos lugares con 12 puntos. Imbabura cerrará el torneo visitando a Aucas en el sur de Quito, mientras que los azules serán locales ante Libertad.