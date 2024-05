Emelec consiguió nuevamente una importante victoria en la LigaPro sin merecerlo desde su fútbol, teniendo como principal figura a Pedro Ortiz. El arquero ecuatoriano le sacó varias claras a los locales y también se molestó con sus compañeros.

Sobre el final del primer tiempo, Pedro Ortiz despejó una pelota que casi se le cuelga y hubiera significado el segundo gol de Imbabura. En ese momento, el arquero le gritó fuertemente a sus defensas: “Ya pues. Hasta que hora chu…”, fueron las palabras del portero para sus compañeros.

Emelec terminó ganando el encuentro, pero nuevamente su juego no mostró un avance. Pedro Ortiz fue la figura del equipo guayaquileño y el gran responsable de que se sumen 3 puntos que al equipo azul lo dejan cerca de los primeros lugares (para entrar a copas).

Esta nueva gran actuación de Pedro Ortiz también llega en la semana en la que se confirmó que nuevamente no será parte de la Selección de Ecuador. Félix Sánchez decidió no convocarlo para la Copa América y el portero en mejor nivel del fútbol ecuatoriano no representará al equipo nacional.

Por otro lado, al final del partido a Pedro Ortiz se lo escuchó muy tranquilo respecto a la Selección de Ecuador. El portero confía en algún momento regresar al equipo nacional: “Ya está, esto es así. Ya habrá la oportunidad de estar en la selección de nuevo“, finalizó el portero ecuatoriano.

Las estadísticas de Pedro Ortiz con Emelec

El arquero ecuatoriano ha registrado uno de los mejores comienzos de su carrera en este 2024. En lo que va de temporada, el arquero ecuatoriano ha tapado en 14 encuentros recibiendo 12 goles y dejando su arco en 0 en 5 ocasiones. Sin embargo, en cada partido le evita a Emelec 2 o 3 goles más en contra.

El mal momento de la defensa de Emelec

La defensa de Emelec pasa un momento complicado, pese a que se veía como una de las mejores del campeonato. De ahí que, Pedro Ortiz explote de esta manera contra sus compañeros. El equipo azul espera tener algún refuerzo esta zona para la segunda etapa de la LigaPro.