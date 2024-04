El volante ecuatoriano y ex Aucas, Jhonny Quiñónez, está volviendo a su mejor nivel en el fútbol de Argentina, tras marcar un gol muy importante en la reciente victoria de Independiente. El jugador tricolor fue también designado como el jugador más destacado del encuentro.

Sobre el minuto 40′ del primer tiempo, Jhonny Quiñónez tuvo la responsabilidad de cobrar un penal muy caliente y complicado para Independiente de Avellaneda. El ecuatoriano asumió el reto y con gran solvencia pudo resolver ante el portero rival dejándolo sin reacción.

El gol de Quiñónez fue el único del partido y fue clave para la victoria de Independiente. “Estoy tranquilo y he venido trabajando con la confianza de todos los compañeros, que me han apoyado desde que yo llegué. Si bien no fue el comienzo que esperábamos, hemos trabajado muchísimo tanto dentro como fuera de la cancha”, comentó el jugador al final del encuentro.

Con esta victoria, Independiente escala hasta el cuarto lugar de su zona con 22 unidades y se ubica a 3 puntos del primer lugar. El ex Aucas ha vuelto a ser muy importante con Tévez y ahora luce como un titular inamovible para los encuentros más importantes.

El comienzo no venía siendo el mejor para un Jhonny Quiñónez, que llegó a Argentina como una figura del fútbol ecuatoriano. El volante era comparado en varias ocasiones con Fernando Gaibor, actual jugador de Barcelona SC, que también llegó al ‘Rojo’, pero que no le fue bien en su paso por Argentina.

Las estadísticas de Jhonny Quiñónez como jugador de Independiente de Avellaneda

En todo lo que va temporada para el ‘Rojo’, Jhonny Quiñónez lleva jugados 7 partidos, entre todas las competencias. Ya ha marcado 2 goles y suma un total de 345′ minutos en cancha. Ante Banfield, fue la primera vez que jugó los 90 minutos en el fútbol argentino.

¿Hasta cuándo tiene contrato Jhonny Quiñónez en Argentina?

Jhonny Quiñónez llegó a Independiente de Avellaneda por pedido exclusivo del DT, Carlos Tévez. El volante tricolor venía de un gran rendimiento en la LigaPro, por lo cual, decidieron ficharlo y no prestarlo. El ecuatoriano tiene un contrato con el gigante argentino hasta finales de 2026.