Qué curioso como cambian las cosas de un día para otro dentro del fútbol profesional. En este caso, traemos la historia más reciente y un poco llamativa de Alex Valera, quien no pudo jugar ante La Canarinha por Eliminatorias Sudamericanas, por un tema en la espalda. Sin minutos ante Brasil con camiseta de la Selección Peruana, ahora parece que todo cambió a favor de Universitario de Deportes. Porque podría tener listo a su delantero estrella para las fechas finales de Liga 1, donde son candidatos al título nacional.

¿Cuál es la situación médica de Alex Valera?

Anoche en la última edición de L1 Radio, el periodista de PBO Campeonísimo y el Diario Líbero, expuso en su cuenta de Twitter lo que se conoce como adelanto de información sobre el caso de este jugador: “Información en L1 MAX sobre Alex Valera: El delantero tiene un espasmo muscular en la espalda. Ya lo están tratando en la selección y en Universitario de Deportes mañana lo revisarán. ¿Llega para el partido ante ADT? En tienda crema creen que es difícil, pero verán la evolución”.

¿Alex Valera podrá jugar en Universitario de Deportes?

Para ahora dar más detalles al respecto, sobre la recuperación bastante sorprendente de Metralleta, según menciona Gustavo Peralta. Quien da detalles que por ahora no se conocían del todo: “Actualización sobre Alex Valera: Amaneció con una leve mejoría, pero aún hay dolor en la zona lumbar. Ya está con tratamiento y en Universitario lo van a esperar/evaluar hasta el viernes. Si persiste el dolor, lo más seguro es que descanse y vuelve ante Sporting Cristal”.

Esto nos da a entender que el jugador tiene un compromiso alto con su club, y si debe hacer algún sacrificio necesario, no lo dudaría en ningún instante. Pero eso ya dependerá del comando técnico merengue, que analiza el día a día del goleador de Universitario Deportes. Fabián Bustos, con certeza, tendrá la respuesta final para saber cómo está clínicamente Alex Valera. Después de la famosa lesión sufrida antes del cotejo contra la Selección Brasileña, este último martes 15 con camiseta de La Bicolor.

¿Cuál es el fixture de Universitario de Deportes?

Después de haberle ganado por 2-0 a Comerciantes Unidos en condición de visitantes. Los cremas tendrán que hacer un recorrido no tan largo, pero bastante pesado. Pero para eso han trabajado todo el año los dirigidos por Fabián Bustos, quienes ya ganaron el Torneo Apertura 2024, a principio de temporada.

Alex Valera jugando por Universitario de Deportes. (Foto: IMAGO).

Fecha 14: Universitario vs. ADT / sábado 19 de octubre / estadio Monumental.

Fecha 15: Sporting Cristal vs. Universitario / miércoles 23 de octubre / estadio por confirmar.

Fecha 16: Universitario vs. Cienciano / fecha y horario por confirmar / Estadio Monumental.

Fecha 17: Los Chankas vs. Universitario / fecha y horario por confirmar / estadio Los Chankas.