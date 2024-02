Así como lo están leyendo, quien casi estaba descartado para la planificación deportiva en Alianza Lima, podría pronto pegar la vuelta. Todo dependerá si Paolo Guerrero se desliga de la Universidad César Vallejo, cierra su contrato nuevo con el equipo de sus amores, y hace esta petición. Historia algo confusa, pero te la vamos a contar como se debe. Repleto de detalles importantes.

Carlos Hernández del Diario Líbero soltó una bomba que pasó medio desapercibida. Que le interesa mucho al León ex Boca Juniors: “La negativa de César Vallejo para liberar a Paolo Guerrero es porque se enteraron de que el jugador ya tiene un acuerdo con Alianza Lima. En el club Poeta no quieren dejarlo ir al considerarlo un rival directo. Se vienen días de mucha tensión entre ambas partes”.

Es que el defensa central peruano estaría continuando este año en tienda íntima, pero por asuntos disciplinarios al parecer está apartado. La clave sería la contratación de un futbolista de la talla de Paolo Guerrero, para garantizar ciertas afinidades: “De yapa: la salida de Carlos Zambrano de Alianza Lima no está confirmada. Hoy, existe una ligera posibilidad de que se pueda quedar”.

Todo esto viene de la mano con algo que se pudo conocer en la última edición de Desmarcados. El programa de YouTube donde está Mauricio Loret de Mola y equipo, ahí contó Carlos Zambrano su verdad, sobre la famosa pelea con Hernán Barcos: “La relación fue muy normal. La gente siempre especuló que había problemas con él, pero no tengo ningún problema con él. No me importa la vida de nadie, yo estoy en mi mundo. Si tengo que sumarle al grupo, voy a sumar, pero restarle nunca”.

Reconociendo ante todo que sí hubo ese altercado que se comunicó con anterioridad. El León sabe bien que hoy está fuera de Alianza Lima por ese, y otros asuntos más. Pero le baja varias cargas a la posición drástica que tomó antes: “Una vez tuve una que otra palabra con él, de cara a cara y es lo más normal. Después, siempre hemos hablado y a veces me escribe, seguimos hablando de lo más normal”.

¿Qué dijo Carlos Zambrano sobre Hernán Barcos?

Para Carlos Zambrano, este tipo de careos como el que pasó con Hernán Barcos es normal. No debería tomarse como algo de interés. Por eso, destacó la gallardía de El Pirata para poder decirle las cosas a la cara: “Nunca hubo ningún problema con él, la gente simplemente especula o la prensa especula que hubo algún problema. Cara a cara siempre es bueno conversarlo, nunca mensajito”.

¿Carlos Zambrano puede regresar a Alianza Lima?

Con esto nos damos cuenta de que hay una especie de puente que se está tendiendo entre ambas partes. Antes Carlos Zambrano era radical y confirmaba su salida de Alianza Lima, la cual se consideraba como irreversible. Hoy genera puentes, demuestra consideración por todo lo que pasó, y hasta se vería cómodo una temporada más. Lo que genera Paolo Guerrero es impresionante, se nota clarísimo.

¿Por qué regresaría Carlos Zambrano a Alianza Lima?

Es que Paolo Guerrero hoy tiene la experiencia a sus espaldas, donde fue se volvió rápido referente. Pero en Alianza Lima casi no tiene historia, fuera de su hinchaje o el recuerdo de su familia en el pasado. Llegar a un vestuario desde cero, sería algo complejo. Qué mejor que tener a un amigo como Carlos Zambrano dentro, para tener en quien respaldarse para la toma de decisiones internas.