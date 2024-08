Alianza Lima cerró con todo la noche de ayer, con una presentación bastante legal, porque se refirieron a un despacho del gobierno central, para buscar algo de atención en favor de que revisen la famosa Ley del Perro Muerto. El equipo blanquiazul, mediante una carta especial, dio a conocer lo que le parece, e invita a que tomen cartas en el asunto. Para no beneficiar únicamente al rival de toda la vida: Universitario de Deportes. Ojo a lo que se podría venir.

¿Qué está pidiendo Alianza Lima contra Universitario de Deportes?

José Varela, periodista del Diario Depor, sitúa todo lo que pasó en las últimas horas, con este caso: “El Ministerio de Economía y Finanzas solicitó a Dina Boluarte, presidenta del Perú, observar la Ley que modifica y complementa los alcances de la Ley N.º 31279. Ley que regula el Procedimiento Concursal de Apoyo a la Actividad Deportiva Futbolística en el Perú (conocida como la ‘Ley de Perro Muerto’). La Ley debería de volver al Congreso de la República para un mayor debate de la Comisión de Economía”.

¿Alianza Lima podría revertir la Ley a favor de Universitario de Deportes?

Lo que expone el comunicador es claro, hay una idea del club blanquiazul de cara a lo que vendrá más adelante. Con respecto al presente del equipo del pueblo en lo legal: “A continuación: El oficio remitido por la secretaría del ministerio al gerente general de Alianza Lima, Rafael Medina. Así mismo, el memorándum del ministerio a Carlos González, Viceministro de Economía, donde se confirma la observación de la Ley a través de un oficio remitido a la Secretaría de Consejo de Ministros del Despacho Presidencial”.

Por parte de los hinchas aliancistas, hay un aplauso general porque sienten que hay una injusticia grande de cara a lo que pueda efectuar esta famosa Ley Concursal. Aparte, de que al otro lado está Universitario de Deportes, el compadre, a quien no se le entrega ni un vaso de agua en las últimas temporadas. Suena hasta complicado entender cómo funcionan estos hechos, pero están pasando. Y van a muerte con su idea en el barrio de Matute.

¿Qué dijo Alianza Lima sobre la ley concursal?

Como administrador principal del club blanquiazul, Rafael Medina expuso sus ideas contundentes al respecto: “Esta es una ley anti técnica que genera una competencia desleal en el país, porque propone modificaciones al marco jurídico y tributario que favorecen a un solo contribuyente, de los más de dos millones de empresas registradas, según el INEI, para las cuales la ley no tiene una aplicación práctica”.

Alianza Lima siente que esto beneficia a Universitario de Deportes: “Es inaudito que se pretenda hacer del foro legislativo, donde se debaten las políticas públicas a favor de la ciudadanía, un estadio con una cancha inclinada hacia un club que adeuda más de 500 millones de soles a un gran número de acreedores, entre ellos la Sunat, a través de la deuda tributaria de más de 136 millones de soles con el Estado”.

¿De qué habla el Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Organizaciones Deportivas Dedicadas a la Práctica del Fútbol?

En este caso, toca conocer cómo se detalla el objetivo de esta ley que encanta en Universitario de Deportes, pero Alianza Lima lo rechaza de principio a fin. Porque los clubes con deudas concursales, pueden manejar mejor sus tiempos para poder cancelar sus pendientes. 10 años: en caso de que la deuda total no supere los 20 millones de soles. 15 años: en caso de que la deuda total no supere los 30 millones de soles. 20 años: en caso de que la deuda total no supere los 50 millones de soles. 25 años: en caso de que la deuda total pase de los 50 millones de soles, pero no supere los 100 millones de soles. 35 años: en caso de que la deuda total supere los 100 millones de soles.