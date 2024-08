Bryan Reyna pasó de vivir un momento muy favorable en Belgrano, a estar ahora relegado por el técnico Juan Cruz Real. Acusado por su técnico de no dar el 100% en el campo de juego, el extremo peruano tomó una radical decisión tras el último partido que sostuvo ante Gimnasia el pasado lunes 26 de agosto.

Si bien hay que recapitular toda la información para entender el plano de manera general, lo concreto es que Bryan Reyna no quiere seguir más en Belgrano mientras Juan Cruz Real sea el entrenador. Llegando la noticia a través del periodista Federico Jelic, el hombre de prensa brindó la primicia.

Empleando sus redes sociales, Federico Jelic reveló la sensación que pasa Bryan Reyna: “La información indica que Bryan Reyna no quiere jugar más en Belgrano mientras el DT sea Juan Real. Irá a la fecha FIFA con Perú y buscará nuevos horizontes. Tiene contrato vigente y eso lo limita. La dirigencia busca convencerlo. Hoy, diálogo cortado con el DT”.

¿Cuánto gana Bryan Reyna?

A este punto también hay que agregarle las palabras de Juan Cruz Real sobre Bryan Reyna: “Tiene que entender que el fútbol argentino necesita que el jugador haga ciertas funciones para el equipo. Cuando se disponga a dar el 100%, va a jugar. No alcanza con dar el 80%. No me importa lo que diga la gente en ese sentido. Tengo que respetar a los que se matan por Belgrano. Por eso no jugó, prefiero poner un pibe del club”.

Hay que mencionar que Bryan Reyna gana 30 mil dólares en Belgrano, según Salary Sport. Fichando en enero del 2024, el delantero tiene contrato hasta diciembre del 2026 y si cumple todo su vínculo se llevará un poco menos de un millón de dólares, aunque eso hoy parece no importarle.

¿Cuánto vale Bryan Reyna?

Bryan Reyna vale 2 millones de euros, según Transfermarkt. Siendo la mayor cifra que ha alcanzado el extremo de Perú, el crack pasó de Alianza Lima a Belgrano de Córdoba por 700 mil dólares.

¿Hasta cuándo tiene contrato Bryan Reyna con Belgrano?

Bryan Reyna tiene contrato en Belgrano hasta diciembre del 2026. Fichado en enero del 2024 desde Alianza Lima de Perú, el cuadro de Córdoba busca venderlo a Europa para recuperar su inversión.