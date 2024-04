Carlos Zambrano calienta la previa del Alianza Lima vs. Colo Colo y cargó contra Arturo Vidal

Cuando Carlos Zambrano está metido en un solo pensamiento, nadie lo sacará de la concentración mental en la que se encuentra. El León no cree en figuras, se enfoca únicamente en trabajar para jugar al fútbol, teniendo la opción. Sabe bien que Alianza Lima debe estar enfocado en lo suyo, seguir las indicaciones de Alejandro Restrepo, y no dejarse desconcentrar por elementos externos.

Una de las preguntas principales y necesarias para realizar, era sobre el jugador más representativo del Cacique. Uno de los capitanes de Alianza Lima fue claro, demostró que todo lo que se dice sobre El Rey, Arturo Vidal, es un tema más de la gente o de la prensa deportiva, que la realidad en su pensamiento: “Me es indiferente, jugamos contra Colo Colo”.

Abriendo su explicación para su frase anterior, que posiblemente se sacará de contexto para los hinchas de Colo Colo, porque viene de un jugador de Alianza Lima en la previa del cotejo: “Es un partido más de Libertadores, no tiene nada que ver las nacionalidades. El rival es duro, todos los rivales de la Libertadores son duros, hay que estar concentrados”.

Los partidos de Alianza Lima desde el exterior los podrás ver EN EXCLUSIVA por Star+. ¡Entérate mucho más!

También Carlos Zambrano analizó lo que son las fechas jugadas y lo que vendrá por delante para Alianza Lima: “Vamos paso a paso, la Libertadores es complicada, es otro nivel. Vamos a ir a buscar algunos puntos”. Está metido en sus ideales como capitán del equipo íntimo, por eso no se le verá tirando bombas, ni declaraciones que puedan salir de contexto.

¿Cuándo se jugará el Alianza Lima vs. Colo Colo por Copa Libertadores?

Este partido por la jornada 3 del Grupo A de Copa Libertadores se jugará el martes 23 de abril a las (7:30 PM – HORA PERUANA). Alianza Lima visitará a Colo Colo en el Estadio Monumental David Arellano, situado en la comuna de Macul, en el sector suroriente de la ciudad de Santiago, Chile.

¿Cuáles son los jugadores lesionados de Alianza Lima?

Quienes no estarán contra Colo Colo, defendiendo la camiseta de Alianza Lima, son: Cecilio Waterman, Adrián Arregui, Pablo Sabbag y Ricardo Lagos. Todos ellos harán fuerza desde Perú para un triunfo del equipo del pueblo en tierras mapochas, por una nueva jornada de Copa Libertadores 2024.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Colo Colo por la Copa Libertadores?

Alianza Lima vs. Colo Colo juegan este martes 23 de abril por la Copa Libertadores y el partido irá en vivo vía ESPN, online por Star Plus y gratis por Bolavip. No te pierdas ningún detalle de este duelo donde se enfrentan dos instituciones consideradas como hermanos por hechos del pasado donde hubo apoyo incondicional.