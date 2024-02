Continúa la serie de comentarios hechos por Carlos Zambrano en su día a día. El defensa peruano sin espacio en Alianza Lima se refirió a lo que está pasando con él, y lo que posiblemente vendrá muy pronto. Nos referimos al final de su carrera, y cómo se cuidará para poder llegar hasta ese punto. El cual seguramente será cuestionado por muchos aspectos, aquellos vistos por sus indisciplinas.

Ahora, durante la entrevista con Sergio Peña, contó cómo se siente ahora y lo que buscará para el cierre de su camino profesional. Con un mensaje encriptado según los hinchas, refiriéndose a Hernán Barcos: “Si yo quisiera, podría jugar hasta los 40 tranquilo. Si me cuido, si me pongo bien en forma, lo voy a hacer, pero no tengo las ganas de llegar hasta los 40 años. Mis respetos para Paolo (Guerrero) que llega a esa edad”.

Según Carlos Zambrano, debe estar preparado para ese momento, pero será casi imposible que lo veamos compitiendo hasta la edad de Guerrero, el Pirata, o algún otro ejemplo de futbolista: “Ya está. Uno quiere disfrutar más de la familia. Tengo para dos o tres años más, exagerando. Con dos años estoy feliz, con tres es complicado (…) Hay momentos que uno tiene que dejar el fútbol, no que el fútbol te deje a ti”.

El León va un poco más allá y casi en forma de autocrítica, señala que puede sentirse contento por lo que pasa ahora. Sabe bien cuándo se podrá retirar del fútbol profesional, más pronto que de inmediato, eso sí: “Soy realista y sincero. La tengo clara. Hay momentos en los que te dejas estar un poco en tu carrera. No siempre vas a estar en subida. Hay momentos que bajas y tienes que tomar impulso para salir”.

Recordemos que Carlos Zambrano jugará en el fútbol peruano. No se ve compitiendo a nivel internacional nuevamente. Ya radicará en nuestro país de forma perenne: “No estaba en mis planes (fichar por Lanús). Me llamaron hasta Independiente y Racing en su momento. Estar en Boca es el más grande del país. Imposible que vaya a River, así me ofrezcan 10 millones de dólares”.

Las semanas avanzan y las últimas declaraciones sobre su futuro, van perdiendo peso. Esto fue lo que dijo el ex Boca Juniors: “Gracias a Dios me han salido algunas ofertas. Dos equipos de Argentina del cual uno rechacé. Ese era Lanús, no estaba de acuerdo con esa opción. Fuera de ello, las opciones que más tengo son las de Uruguay. Ya sabrán el porqué, es un equipo que juega Copa Libertadores”.

¿Por qué no sigue Carlos Zambrano en Alianza Lima?

Bruno Marioni como encargado del área deportiva, desde su gerencia fue claro con el tema del León Zambrano. El argentino fue sincero y no le dio rodeos a la prensa en su conferencia: “Carlos tampoco va a entrar dentro de la estructura deportiva de este año. Hemos hablado, estamos tratando de encontrar la mejor salida posible”.